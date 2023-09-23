تحذير من زلزال مدمر يضرب مصر قبل نهاية العام وتتأثر به هذه الدول

وطن- تجددت التحذيرات التي تشير إلى تعرض دول شمال إفريقيا التي تشمل المغرب والجزائر وتونس وليبيا وتحديدا مصر، لزلزال مدمر قبل نهاية العام الجاري.

وقال حساب باسم تلسكوب، يصف نفسه بأنه راصد كوني، في تغريدة على منصة “إكس”: “الله يلطف بأهلنا شمال إفريقيا ومصر تحديدًا من ارتداد نشاط الفالق الصدعي البلوري، مرجح زلزال عنيف قبل نهاية هذا العام، يا بلد الشام وشمال إفريقيا، على امتداد أنطاكيا خليج العقبة البحر الأحمر ، و جنوب شرق المتوسط”.

وأضاف: “ندعو الله ان يكون بردًا وسلامًا لاهلنا في مصر ، والله اعلم ، انا اتكلم علميًا وفق القوى المؤثرة والتجاوب الجيوميكانيكي لأكبر صفيحتين قاريتين آسيا وإفريقيا”.

هزة أرضية في مصر

يُشار إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أعلن يوم الأربعاء الماضي، تسجيل هزة أرضية بقوة 4,4 درجة على مقياس ريختر.

وقال إن الهزة وقعت في تمام الساعة 4:33 فجراً على بُعد 265 كيلومتراً شمال غربي مطروح، شمال غربي البلاد، وعلى عمق 13 كيلومتراً.

جاء ذلك بعد أيام من توقعات باحث الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، الذي رجح خلالها حدوث بعض التجمعات من الهزات القوية ما بين 15 إلى 17 سبتمبر الحالي، وأن الفترة الممتدة من 19 إلى 21 سبتمبر قد تشهد نشاطاً زلزالياً قوياً نسبياً، لكنه لم يحدد دولة مصر على الإطلاق.

وهوغربيتس هو باحث بالمعهد البحثي لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي في هولندا، واكتسب شهرة بسبب ما نُشر عن توقعه بالزلازل بناءً على محاذاة الأجرام السماوية