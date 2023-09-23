برشلونة يقلب الطاولة على سلتا فيغو بريمونتادا ال9 دقائق الأخيرة (شاهد)

وطن- حقق فريق برشلونة النقاط الثلاثة الغالية أمام سلتا فيغو، السبت، بعد قلب تأخره في النتيجة بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز.

وافتتح فريق سلتا فيغو المباراة أمام برشلونة بهدف أول من توقيع اللاعب يورغن ستراند لارسن في الدقيقة ال19.

وعزز سلتا فيغو التقدم في نتيجة اللقاء أمام البرسا بهدف ثاني، من توقيع اللاعب أناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة ال76.

مباراة برشلونة ضد سلتا فيغو

وعاد برشلونة من بعيد ليصنع ريمونتادا ال9 دقائق الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي من المباراة أمام منافسه سلتا فيغو، وقلب نتيجة المباراة لصالحه.

كما وأحرز هدفين تقليص الفارق والتعادل في النتيجة أمام الفريق المنافس سلتا فيغو، البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقائق ال81 وال85.

وسجل البرتغالي جواو كانسيلو هدف الانتصار الثالث لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة ال89.

تفوق برشلونة على سلتا فيغو

وتفوق فريق برشلونة صانع الريمونتادا في المباراة أمام سلتا فيغو، على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 75%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس سلتا فيغو في اللقاء إلى 13 تسديدة، كما ونسبة استحواذ على الكرة بنسبة 25%.

تشكيلة برشلونة ضد سلتا فيغو

ودخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة أمام سلتا فيغو في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: ماركوس ألونسو، أندرياس كريستنسن، جول كوندي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، أوريول روميو، غوندوغان.

مركز الهجوم: جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بشكل مؤقت، متساوياً بعدد النقاط مع الوصيف غيرونا.

كما وتجمد رصيد الفريق المنافس سلتا فيغو بتلك الخسارة في المركز ال17 من ترتيب الليغا برصيد 4 نقاط للموسم الجاري.