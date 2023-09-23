بدر خلف يكشف أمورا صادمة حدثت له قبل التوبة.. 100 ألف دولار مقابل هذا الأمر!

وطن– كشف الإعلامي الإماراتي بدر خلف، عن تلقيه عروضاً مغرية لتشويه صورة الخليج العربي، وذلك قبل أن يعلن توبته ويترك المثلية الجنسية.

وقال بدر خلف الذي ترك التشبه بالنساء وعاد إلى طبيعته، في تغريدة عبر موقع X “تويتر سابقا”: “دامي تركت المثلية خلوني أقول لكم الاشياء الي صارتلي.. تواصلوا معاي قنوات اجنبية تتحدث العربية عشان يسون معاي مقابلة أتكلم فيها عن معاناتي في المثلية. والاضطهاد الي كنت أتعرض له في الخليج”.

عرض لجوء

وأشار بدر خلف إلى أنه رفض، لكونه يعلم أن الهدف هو الإساءة بصورة غير مباشرة لدول الخليج.

وتابع: “جمعية حقوقية تواصلت معاي قبل سنتين في قمة الضجة الإعلامية الي سويتها.. قدمت لي عرض اللجوء و100 ألف دولار مقابل اني أكون واجهة خليجية لانتقاد السعودية والإمارات.. في دائرة حقوق الإنسان والمثلية وحرية تعبير الرأي”.

وشدد الإعلامي الإماراتي السعودي، على رفضه العرض.

ولد قبايل

كما ادعى بدر أنه قابله شخصاً سياسياً، أخبره أن السعودية والإمارات وقطر ضمن قائمة الدول الي يتم استخدام أدوات “المثلية.. الحريات.. التعبير عن الرأي.. حقوق الإنسان”، للتأثير على سياستهم.

وأردف: “لو شخص غيري همه الفلوس كان باع دولته واهله عشان كم قرش.. بس الحمدلله اني ولد قبايل ومتربي.. والفلوس أنا اجيبها مو هي تجيبني”.

وختم بدر خلف: “دولنا الخليجية تحت الهجوم من بعض السياسات الخارجية لفرض أجندات هدفها التحكم…لا تخلون احد يزعزع امن واستقرار الخليج”.