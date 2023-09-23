فنان شهير يفقد 800 شخص من أبناء قبيلته في درنة جراء الإعصار!

وطن – أثار الفنان الليبي حميد الشاعري تعاطفاً واسعاً معه، بعدما كشف عن وفاة مئات من أبناء قبيلته في مدينة درنة المنكوبة بإعصار دانيال الذي خلفّ آلاف الضحايا والمفقودين في كارثة طبيعية هي الأسوأ في ليبيا.

وكتب حميد عبر حسابه على فيسبوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون. نعزّي أنفسنا ونعزي أهل درنة ونعزي قبيلة الشاعري في وفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة. نحتسبهم عند الله شهداء”.

وتفاعل الآلاف مع منشور حميد المؤثر بتقديم العزاء والدعاء بالرحمة لضحايا الإعصار.

وحميد الشاعري (62 عامًا) هو مغنٍّ وموسيقيّ والده ليبي وأمه مصرية. ويحمل الجنسيتين الليبية والمصرية.

وكان الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح قال إن العدد الإجمالي للجثامين التي سجّلت في المناطق المتضررة من السيول -بعد الإعصار الذي ضرب مناطق شرق البلاد في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري- بلغ حتى الآن 3753 جثمانا.

يأتي ذلك فيما تواصل فرق الإنقاذ الليبية جهودها للعثور على جثث المفقودين تحت الأنقاض وفي البحر بعد أن جرفت السيول التي أعقبت إعصار دانيال عددا من أحياء مدينة درنة. وسط صعوبات لوجستية تعرقل العمليات.وفق “الجزيرة”

وأعلنت الأمم المتحدة أنه لا يزال أكثر من 8 آلاف شخص في عداد المفقودين في درنة. وحصيلة الوفيات مرشحة للارتفاع في الأيام القادمة.