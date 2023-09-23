ماذا قال أول عسكري سعودي يحمل رتبة عميد في مقابلة مع قناة عبرية؟ (فيديو)

وطن- في خطوة هي الأولى لعسكري سعودي، أجرى العميد حسن الشهري، مقابلة متلفزة مع قناة إسرائيلية، متحدثاً فيها عن فرص التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وقال الشهري في لقاء مع القناة الـ13 الإسرائيلية، إنه لا يؤمن بكلمة تطبيع لكن الأمر يتضمن اتفاق سلام وبدء علاقات.

العميد حسن الشهري في لقاء مع قناة عبرية

واضاف العميد حسن الشهري: “لا توجد حرب بيينا وبين إسرائيل. فإسرائيل دولة منتجة ومتطورة تفيد وتستفيد من مقدرات الدول في المنطقة”.

وأشار الشهري إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادر على تمرير ما سُمي اتفاق سلام بين الرياض وتل أبيب، وذلك حال دعمه من قِبل رئيس المعارضة في إسرائيل.

نتنياهو: على أعتاب اتفاق “سلام تاريخي” مع السعودية

وكان نتنياهو قد صرح بأنه يعتقد أن إسرائيل على أعتاب اتفاق سلام تاريخي مع السعودية. معتبرا أنه يتعين ألا يتم إعطاء الفلسطينيين حق الاعتراض على معاهدات السلام الجديدة مع الدول العربية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمته خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع عدة دول عربية كانت بمنزلة إشارة لما سماه “فجر عصر جديد من السلام”.

واعتبر أن “مثل هذا السلام سيقطع شوطا طويلا نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وخلق شرق أوسط جديد. وسيشجع الدول العربية الأخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل”. حسب زعمه

محمد بن سلمان: تقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال فيها إنّ السعودية تقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل. قائلا إن القضية الفلسطينية مهمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “نتباحث مع الأمريكيين للوصول إلى نتائج جيدة ترفع معاناة الفلسطينيين”. موضحا أن تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل غير صحيح، أشار إلى أنها تتقدم كل يوم.