الريان في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري القطري 2023

وطن- يتصدر فريق الريان جدول ترتيب الدوري القطري 2023-2024، بفارق نقطتين عن الوصيف السد مع قرب ختام منافسات الجولة ال4.

وحقق فريق الريان الفوز الصعب على منافسه العربي بهدف نظيف دون مقابل، السبت، كان من توقيع اللاعب رودريغو مورينو في الدقيقة ال90+7 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة بين كلا الفريقين.

مباريات الدوري القطري 2023 الجولة الرابعة

وفاز الوصيف السد على منافسه نادي قطر بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، كما ونجح فريق أم صلال في تحقيق الفوز على الأهلي القطري بذات النتيجة.

كما وستختتم منافسات الأسبوع الرابع من الدوري القطري الممتاز لكرة القدم، بمواجهة الشمال ومعيذر والمرخية أمام الوكرة، الأحد.

جدول ترتيب الدوري القطري 2023

وجاء ترتيب الدوري القطري 2023-2024، مع قرب انتهاء منافسات الجولة الرابعة، كما يلي:

الريان 12 نقطة.

السد 10 نقاط.

الغرافة 7 نقاط.

الدحيل 7 نقاط.

الوكرة 5 نقاط.

أم صلال 5 نقاط.

العربي 3 نقاط.

معيذر 3 نقاط.

الشمال نقطتين.

قطر نقطتين.

المرخية بدون نقاط.

الأهلي بدون نقاط.

ترتيب هدافي الدوري القطري 2023

ياسين إبراهيمي (الغرافة) 5 أهداف.

غاي مبينزا (معيذر) 4 أهداف.

مايكل أولونغا (الدحيل) 4 أهداف.

نعيم السليتي (الأهلي القطري) 4 أهداف.

أكرم عفيف (السد) 3 أهداف.