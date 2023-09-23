الاتحاد السعودي يكشف طبيعة إصابة أحمد شراحيلي القوية (فيديو)

وطن- كشف نادي الاتحاد السعودي، عن طبيعة إصابة أحمد شراحيلي، بعد إصابته القوية بالقطع الصليبي، الذي تعرض لها اللاعب خلال مباراة الاتحاد والفتح في منافسات الدوري السعودي روشن الممتاز لكرة القدم.

وخرج مدافع الاتحاد السعودي أحمد شراحيلي، مصاباً من أرضية ملعب المباراة في المباراة الماضية للاتحاد أمام الفتح، التي انتهت بفوزٍ الفريق بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي روشن.

إصابة أحمد شراحيلي

وقال نادي الاتحاد السعودي، في بيان نشره عبر حسابه على منصة (X)، بشأن إصابة اللاعب أحمد شراحيلي، ” أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أحمد شراحيلي، إصابته بالقطع الصليبي”.

كما وأضاف النادي، ” سيقوم الجهازين الإداري والطبي بإنهاء كافة الترتيبات لإجراء العملية الجراحية خلال الفترة المقبلة”.

وختم الاتحاد بيانه، ” اللاعب شراحيلي نقل إلى المستشفى لتحديد مدى إصابته بالقطع الصليبي”.

ومن المتوقع أن يغيب مدافع الاتحاد السعودي شراحيلي، لأشهر طويلة بسبب إصابته القوية في المباراة الماضية بالدوري السعودي روشن الممتاز لكرة القدم.

كما أن عقد أحمد شراحيلي ساري المفعول مع نادي الاتحاد السعودي حتى يونيو/ حزيران صيف 2025.

الاتحاد في الدوري السعودي روشن

كما ويعد إصابة أحمد شراحيلي، ثاني إصابات الاتحاد السعودي على مستوى مركز الدفاع للفريق بعد إصابة المصري أحمد حجازي مع بداية الموسم الجاري.

وسيلتقي فريق الاتحاد أمام نظيره الخلود، الثلاثاء، في منافسات دور ال32 من مسابقة كأس الملك السعودي، على ملعب نادي (الحزم) في المملكة العربية السعودية.

ويتصدر فريق الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 18 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف الهلال برصيد 17 نقطة مع ختام منافسات الجولة ال7.