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    ابنة ميسي بالذكاء الإصطناعي .. هكذا يبدو شكلها (صور)

    لدى ميسي من زوجته أنتونيلا روكوزو ثلاثة من الأبناء الذكور هم: تياغو وماتيو وسيرو، وليس له إناث
    أنس السالمبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات1 دقائق
    ابنة ليونيل ميسي بالذكاء الإصطناعي
    ابنة ليونيل ميسي بالذكاء الإصطناعي

    وطن – نشرت صحيفة MARCA – ماركا الإسبانيّة، صوراً لشكل ابنة ليونيل ميسي المستقبلية، وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

    ومعروف أنّ لدى ليونيل ميسي من زوجته أنتونيلا روكوزو ثلاثة من الأبناء الذكور وهم: تياغو وماتيو وسيرو، وليس له إناث.

    أبناء ميسي من زوجته أنتونيلا روكوزو
    أبناء ميسي من زوجته أنتونيلا روكوزو

    فالذّكاء الاصطناعـي يبتكر حتى في عالم المشاهير، وقد وصل الآن إلى عائلة ميسي وأنتونيلا روكوزو.

    ابنة ميسي المستقبلية بالذكاء الإصطناعي

    بفضل هذه التكنولوجيا، تم إنشاء تمثيل بصري لشكل ابنة الزوجين ميسي وروكوز، الذي قد تبدو عليه مستقبلاً حال إنجابها.وفق MARCA

    ابنة ميسي بالذكاء الإصطناعي
    ميسي وابنته المستقبليّة – MARCA

    هذا التقدم يظهر كيف يوسع الذكاء الاصطناعي آفاقه ويقدم وجهات نظر جديدة، حتى في حياة الشخصيات العامة مثل ميسي وزوجته.

    شكل ابنة ميسي بالذكاء الاصطناعي
    شكل ابنة البرغوث بالذكاء الاصطناعيّ – MARCA

    في مقابلة حديثة، ألمح ليو إلى أنه يود توسيع عائلته المكونة من ثلاثة أولاد، استقبال الأميرة التي ستحقق التوازن في منزلهم الجديد في ميامي.

    يبدو أن انجاب ابنة لترافق تياغو وماتيو وسيرو هو الهدف التالي لـ “البرغوث”.

    الذكاء الاصطناعي يتخيل شكل ابنة ميسي
    صورة تخيلية بالذكـاء الإصطناعيّ – MARCA
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