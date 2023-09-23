ابنة ميسي بالذكاء الإصطناعي .. هكذا يبدو شكلها (صور)

وطن – نشرت صحيفة MARCA – ماركا الإسبانيّة، صوراً لشكل ابنة ليونيل ميسي المستقبلية، وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومعروف أنّ لدى ليونيل ميسي من زوجته أنتونيلا روكوزو ثلاثة من الأبناء الذكور وهم: تياغو وماتيو وسيرو، وليس له إناث.

فالذّكاء الاصطناعـي يبتكر حتى في عالم المشاهير، وقد وصل الآن إلى عائلة ميسي وأنتونيلا روكوزو.

ابنة ميسي المستقبلية بالذكاء الإصطناعي

بفضل هذه التكنولوجيا، تم إنشاء تمثيل بصري لشكل ابنة الزوجين ميسي وروكوز، الذي قد تبدو عليه مستقبلاً حال إنجابها.وفق MARCA

هذا التقدم يظهر كيف يوسع الذكاء الاصطناعي آفاقه ويقدم وجهات نظر جديدة، حتى في حياة الشخصيات العامة مثل ميسي وزوجته.

في مقابلة حديثة، ألمح ليو إلى أنه يود توسيع عائلته المكونة من ثلاثة أولاد، استقبال الأميرة التي ستحقق التوازن في منزلهم الجديد في ميامي.

يبدو أن انجاب ابنة لترافق تياغو وماتيو وسيرو هو الهدف التالي لـ “البرغوث”.