أين يمكنني مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في مباراة الديربي؟!

وطن- ينتظر جماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، الأحد، في قمة الديربي من منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق مباراة ديربي باريس سان جيرمان أمام أولمبيك مارسيليا، بصافرة حكم المباراة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر وفلسطين.

توقيت مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا

كما وستكون المباراة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، في تمام الحادية عشرة إلا ربع مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

كيف يمكنني مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا؟!

وستبث أحداث مباراة الديربي المرتقب بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 2 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11084، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

ويمكنكم متابعينا الأعزاء مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي الممتاز (اضغط هنا).

تشكيلة مباراة باريس سان جيرمان ضد أولمبيك مارسيليا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني لويس إنريكي المباراة أمام أولمبيك مارسيليا، في قمة منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: دوناروما.

دفاع باريس: لوكاس هيرناديز، ميلان شكرينيار، ماركينهوس، أشرف حكيمي.

مركز الوسط: فيتور فيريرا، مانويل أوجارت، وارن إيمري.

خط هجوم الفريق: كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، ماركو أسينسيو.

ترتيب الفريقين قبيل مباراة الديربي الفرنسي

وجاء فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط، كما وبفارق نقطة وحيدة عن منافسه أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط حتى الآن.