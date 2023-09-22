هكذا سخرت “روسيا اليوم” من بايدن بسبب “هفوة قاتلة” في الأمم المتحدة (فيديو)

وطن- سخرت قناة “روسيا اليوم” الحكومية، من هفوة وقع فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو يتحدث عن أزمة المناخ.

وكان بايدن يتحدث في الأمم المتحدة، عن أزمة التغيرات المناخية، لكنه وقع في هفوة كبيرة عندما صرح بأن العالم عليه أن يعمل معا من أجل تسريع أزمة المناخ.

وقال الرئيس الأمريكي: “إن تقدمنا يتوقف على جهودنا المشتركة.. لا شيء أهم من تسريع أزمة المناخ“.

هفوة بايدن عن أزمة المناخ

في أعقاب ذلك، سخرت قناة “روسيا اليوم“، من الهفوة التي وقع فيها بايدن. كما يظهر في مقطع الفيديو المرفق أدناه، حيث استعانت بمقاطع من فيلم سينما.

بايدن يدعو لمواجهة تغير المناخ

وكان بايدن، قد أكّد أنه لا يمكن لأمة بمفردها مواجهة التحديات الحالية، ويجب أن يتحد العالم لمواجهة التحديات المناخية.

وقال الرئيس الأمريكي، إن العالم يشهد حاليا موجات حرارة غير مسبوقة، في الولايات المتحدة والصين، كما أن الغابات تشتعل في جنوب أوروبا، بجانب من معاناة القرن الإفريقي من سنوات جفاف، وصولا إلى الفيضان المأساوي في ليبيا الذي قضى على الآلاف.

وأضاف بايدن: “يجب أن نتصدى للتحديات. وقد رأينا ما ينتظرنا إن لم نتمكن من الحد من الوقود الأحفوري ونفي بوعودنا”.

وأشار إلى أن إدارة الولايات المتحدة تعمل على إدارة الأزمة. وأنه وقع على قانون للتصدي لأزمات المناخ ونقل الاقتصاد العالمي لاقتصاد نظيف.

وشدد على ضرورة أن يفي العالم بتعهد تمويل المناخ الذي قطعوه في اتفاق باريس، وهو جمع 100 مليار دولار للتخفيف من الانبعاثات الكربونية.