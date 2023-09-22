مغردة تشتم تركي آل الشيخ بسبب آمال ماهر .. ما قصة ألبومها الجديد “أنا كويسة”؟

وطن – بعد عودتها للغناء وإصدار ألبومها الجديد “أنا كويسة” تصدر اسم الفنانة المصرية آمال ماهر منصات التواصل فيما كان التفاعل الأبرز مغردة تشتم تركي آل الشيخ بسببها.

وكشف الملحن بلال سرور عن أغنية المطربة المصرية الجديدة عبر مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة آمال ماهر برفقة كلبها وعلى ألحان أغنيتها الجديدة أنا كويسة.

وعبر منصة فيسبوك علق سرور على الفيديو موضحاً حقيقة عودة المغنية: “قريبًا أنا كويسة من ألبوم أنا كويسة، صوت مصر الفنانة الكبيرة آمال ماهر، من ألحاني وكلمات الفنان أحمد المالكي”.

وسيكون الألبوم من إنتاج شركة آمال الخاصة مع أغاني متميزة مثل أغنية “الحكاية في مشهدين” وبالتعاون مع الملحن مصطفى العسال وكريم أسامة.

مغردة تشتم تركي آل الشيخ بسبب آمال ماهر

وحقق الإعلان عن ألبوم آمال ماهر الجديد تفاعلاً واسعاً عبر المنصات لاسيما عن أغنية أنا كويسة ومنها مغردة قامت بشتم تركي آل الشيخ بسبب المغنية المصرية.

وكتبت ريم الفيشاوي في إطار تفاعلها مع عودة آمال ماهر وإصدار ألبومها الجديد “أنا كويسة” تغريدة تشتم فيها تركي آل الشيخ بسبب حملة ممنهجة ضدها وحذفها من تطبيق أنغامي.

وجاء في تغريدة ريم: “كنت بسمع ألبوم آمال ماهر الجديد على أنغامي وبعدين لقيت فجأة الأغنيه سكتت وطلعلي error وبعدين ظهرلي أن امال ماهر نفسها بأغانيها اتشالت من أنغامي”.

وختمت مغردة منصة “إكس” حديثها بكلمات تشتم فيها رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ بسبب ذلك قائلة: “الله يلعنك يا تركي آل الشيخ” قبل أن تحذفها أو تتعرض للتبليغات من الجيوش الإلكترونية التابعة للسلطات السعودية.

لكن (وطن) وثقت تلك التغريدة بصورة قبل حذفها وهو ما يؤكد تدخل الجيوش الإلكترونية السعودية والموالية لتركي آل الشيخ لتلميع صورته وحذف كل ما يتعلق بالانتقادات المتصاعدة الموجهة له ولولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي صدره للمشهد في المملكة.

آمال ماهر تطمئن جمهورها

ونشر حساب يحمل اسم “آمال ماهر” العديد من الفيديوهات التي يمكن الاستماع فيها لأجزاء من الألبوم الجديد منها أغنية “أنا الحب” مع رابطها على يوتيوب.

لكل حبايبي اللي كانوا بيسألوا عني الفترة اللي فاتت انا بطمنكوا #انا_كويسة تقدروا دلوقتي تشوفوها على قناة امال ماهر الرسمية https://t.co/KVLNXQAbJl #امال_ماهر_انا_كويسة#آمال_ماهر pic.twitter.com/56TMmmpMxE — Amal Maher (@amalmaher) September 22, 2023

وفي تغريدة أخرى طمأنت الفنانة المصرية جمهورها بكلمات لم تخل من الإشارة لاسم ألبومها الجديد: “لكل حبايبي اللي كانوا بيسألوا عني الفترة الي فاتت بحب طمنكوا أنا كويسة تقدورا دلوقتي تشوفوها على قناة آمال ماهر الرسمية.

ولطالما تصدرت آمال ماهر بعد حذف أغانيها من منصة أنغامي حيث اعتبر مغردون أنّ الفنانة تتعرض لحملة ممنهجة ومقصودة، لتدميرها فنياً، وإخفائها عن الساحة الفنيّة.

وأكد مصريون أن حذف أغاني آمال ماهر يرجع لفشل تركي آل الشيخ في شرائها حسب تغريدات عديدة غاضبة سابقة في منصة “إكس”.

وكانت المطربة المصرية آمال ماهر قد رفعت بلاغاً في قسم شرطة المعادي عام 2018 ضد تركي آل الشيخ.

واتهمت آمال المسؤول السعودي “سيء الصيت” بالتعدي عليها بالضرب على وجهها أمام منزلها جنوبي القاهرة.

ودعت الفنانة المصرية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه واقعة الاعتداء، وأخذ تعهد على آل الشيخ بعدم التعرض لها أو لعائلتها.

لكن يبدو أن تلك الواقعة جعلت تركي آل الشيخ يكن لها العداء ويحاربها بشكل سيء مستغلاً سلطته كرئيس لهيئة الترفيه السعودية.