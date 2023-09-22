مصر .. هجوم على شاحنات نقل البصل لسرقتها بعد ارتفاع أسعاره بطريقة جنونية (شاهد)

وطن- في حالة تردي جديدة تعكس الحالة الاقتصادية التي يعاني منها المصريون، لم يجد البعض منهم إلا السطو على شاحنة لنقل البصل للحصول على احتياجهم منه بعد ارتفاع أسعاره بشكل كبير وعدم قدرتهم على شرائه بعد قيام الحكومة بزيادة الحصة التصديرية منه لجلب الدولار.

وأظهر مقطع فيديو صادم لحظة هجوم عدد من المارة وسائقي “تروسيكل” ورفاقهم على شاحنة كانت تمر في الطريق العام محملة بالبصل.

وبحسب الفيديو فقد أقدم سائقوا “تروسيكل” ورفاقهم على قطع الشوالات الكبيرة المحملة على الشاحنة والمليئة بالبصل وجعلها تفرغ ما تحتويه على متن التروسيكل، نتيجة لارتفاع أسعاره ووصول سعر الكيلو منه إلى 30 جنيها، بما يفوق سعر “المانجا”.

واكتمل المشهد بحضور عدد من المارة وقيامهم بأخذ البصل المتساقط على الأرض.

ردود أفعال غاضبة

كثير من المغردين عبروا عن حزنهم لوصول الشعب لهذه الحالة من المعاناة التي توصلهم لسرقة البصل في مصر. مستنكرين تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد في ظل حكم “السيسي“.

وفي هذا السياق، قالت المغردة مريم نور: “احنا وصلنا لمرحله محتاجة ٥٠ سنة علشان نخرج منها. ربنا يسترها وينجينا”.

أما الطبيب أحمد عبدالسلام فعلق معبرا عن حزنه مما شاهده: “الفيديوهات اللي زي دي الواحد كان بيشوفها في الهند ودول افريقيا الفقيرة دلوقتي ف مصر . لنا الله”.

كما قال آخر يدعى “هشام”: “فيلم دكان شحاتة بيتحقق على الأرض مع الاختلاف في الفيلم الناس بتسرق قمح. لكن الواقع أمر والناس بتسرق بصل.”

الحكومة توقف تصدير البصل في مصر

ومع ازدياد أسعار البصل بشكل مبالغ فيه بفعل السياسات الحكومية وما تبعه من حالة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت الحكومة المصرية، الخميس، للإعلان عن وقف تصديره لمدة ثلاثة أشهر (حتى نهاية العام).

وتهدف الحكومة من وراء ذلك لمحاولة ضبط سعر البصل في ظل الموجة التضخمية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد.

ارتفاع معدل التضخم

جدير بالذكر، أن معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفع في أغسطس/آب الماضي، إلى مستوى قياسي بلغ 37.4 بالمئة. مقابل 36.5 بالمئة في يوليو/تموز، بسبب الزيادة الضخمة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي. بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.