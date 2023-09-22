ماذا فعل ترامب على صدر سيدة شاركت في حشود لتأييد ترشحه بالانتخابات؟ (فيديو)

وطن- احتشد المئات في ولاية آيوا الأمريكية، دعما للرئيس السابق دونالد ترامب من أجل الترشح في الانتخابات المقبلة، في مشهد قابله الأخير بتودد كبير.

وشوهد ترامب، وهو يوزع شرائح البيتزا على هذا الحشد الكبير، كما حرص على التوقيع على القبعات والقمصان، تعبيرا عن امتنانه بمؤيديه.

وأظهر مقطع فيديو، سيدة تبدو مهووسة بالرئيس السابق، وطلبت منه أن يوقع على صدرها،ثم سحب يدها إليه ليوقع عليها باسمه كذلك.

حشود تستقبل ترامب

واجتمع حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد، خلال توقفه في أحد مطاعم بيتندورف بولاية أيوا، حيث قام بتوزيع البيتزا على الحاضرين.

وتوقف ترامب في مطعم Treehouse Pub & Eatery بعد أن حضر عدة فعاليات في الولاية، وقوبل بهتافات عالية مثل “U-S-A”، و”فخور بكوني أمريكيًا”.

ولدى وصوله، سأل ترمب: “من الذي يريد واحدة؟” في إشارة إلى البيتزا، ثم قام بتوزيع العديد من شطائر البيتزا المعلبة على الحضور، وتوقف لالتقاط الصور والتحدث مع أنصاره، والتوقيع على بعض التذكارات.

ترامب يتقدم على خصومه الجمهوريين

يُشار إلى أن ترامب حافظ على تقدمه القوي على خصومه الجمهوريين في ولاية أيوا، حيث أظهر استطلاع “فوكس بيزنس”، حصوله على دعم بنسبة 46٪ بين المشاركين المحتملين في المؤتمرات الحزبية.

وبين الاستطلاع أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس جاء في المرتبة الثانية بنسبة 15%، وحلت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي ثالثة بنسبة 11%.