فيديوهات تثير جدلاً واسعاً من دبي بسبب آيفون 15 .. ما القصة؟

وطن – أثارت فيديوهات انتشرت من مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة ضجة واسعة أظهرت الآلاف وهم يبيتون أمام متاجر آبل لشراء النسخة الجديدة من آيفون 15.

وبين مكذب لتلك المشاهد ومنتقد لما يفعله حب التقليد والبزخ تعدد الآراء. وتباينت من تلك المشاهد التي تصدرت منصات التواصل لاسيما منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وأظهرت اللقطات الآلاف وهم يتجمعون أمام متاجر آبل في دبي منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الخميس 21 أيلول/سبتمبر 2023 وحتى مساء اليوم الجمعة لشراء آيفون 15 الجديد بنسخه المختلفة.

فيديوهات شراء آيفون 15 من دبي

وبحسب ما ذكره حسين عبدالله القروي عبر منصة “إكس” فإن أسعار آيفون 15 العادي تبدأ من 3999 درهم إماراتي لأقل فئة، وتبدأ أسعار فئة البرو من 4299 درهم إماراتي.

وكتب حساب يحمل اسم أخبار مصدر على فيديوهات أخرى: “الآلاف من عشاق الآيفون ينتظرون في طوابير ولساعات طويلة في دبي مول ومول الإمارات وحتى اللحظة لشراء هاتف الآيفون الجديد.

وحقق الفيديو 3 ملايين مشاهدة وأثار ضجة واسعة من الرواد بين مكذب لها ومنتقد للبزخ الذي يعيشه البعض ويبحث عن التقليد وآراء أخرى متعددة حسبما رصدته (وطن).

ترا فيه حجز يكون قبل الموعد هذولا ماعندهم حياه ينتظروا بالأيام، بعدين ذا غلط اكيد لأن بكره بينزل الايفون — Nahyan (@sh__a711) September 21, 2023

آراء متباينة

وكتب حساب نيهان عبر تويتر: “ترا فيه حجز يكون قبل الموعد هذولا ماعندهم حياه ينتظروا بالأيام. بعدين ذا غلط اكيد لأن بكره بينزل الايفون”.

ما عندهم سالفه، حب تقليد الغرب لا أكثر للأسف — محمد بن هزام الظاهري (@mbinhazzam1) September 21, 2023

وغرد محمد بن هزام الظاهري عن فيديوهات دبي في آيفون 15: “ما عندهم سالفه، حب تقليد الغرب لا أكثر للأسف”.

يفترض فتح 10 فروع مؤقته باماكن متفرقه ف الاماره تجنبا الازدحام ومدة الانتظار. وتحسين صورة البيع بشكل حضاري ومناسب افضل . — خذ مقامك بحترامك (@abuzayeed73) September 22, 2023

وعلق حساب ثالث على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “يفترض فتح 10 فروع مؤقتة بأماكن متفرقه في الإماره تجنباً للازدحام ومدة الانتظار وتحسين صورة البيع بشكل حضاري ومناسب أفضل”.

المفروض يبيعون الايفون بالهوية نفس اليابان و امريكا.. علشان المحلات الخارجيه ما تستفيد و يكون التلفون شخصي — ⭕ Al Yazi, The illuSionist (@Alyazi_uae) September 21, 2023

وذكرت متابعة أخرى: “المفروض يبيعون الآيفون بالهوية نفس اليابان و أمريكا.. علشان المحلات الخارجية ما تستفيد و يكون التلفون شخصي”.

أسعار آيفون 15 في الإمارات

وانتشرت صور و فيديوهات آيفون 15 في دبي بين رواد منصات التواصل بشكل كبير مثيرة حالة من الجدل الواسع وتصدرت ترند عدد من المواقع.

وبحسب ما نقله موقع القاهرة24 عن أسعار آيفون15 في الإمارات عموماً لنسخة 128 جيجا بسعر 3400 درهم.

ويبلغ سعر آيفون في الإمارات نسخة 256 جيجا بسعر 3800 درهم. ونسخة 512 جيجا بسعر 4650 درهما.

وبالنسبة لسعر آيفون15 بلس iPhone 15 Plus في الإمارات. نسخة 128 جيجا يبلغ 3800 درهم.

أما نسخة 256 جيجا يبلغ سعرها 4200 درهم. ونسخة 512 جيجا بسعر 5050 درهما.