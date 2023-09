“المجد للبول” .. ترحيباً بالرئيس الأوكراني زيلينسكي في نيويورك! (شاهد)

وطن – شاركت منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً أظهر خطأ غريباً عبر لافتة عملاقة ترحيباً بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك الأمريكية كتب عليها “المجد للبول”.

وأظهر مقطع مصور شوارع نيويورك ولافتة عملاقة كتب عليها: “Glory to the urine” وتعني المجد للبول. عوضاً عن “Glory to Ukraine” أي المجد لأوكرانيا.

وأثار الفيديو ضجة واسعة في منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع انعقاد اجتماعات ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة العديد من زعماء العالم.

ومن المقرر أن ينتقل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من نيويورك إلى العاصمة واشنطن للقاء بايدن و”قادة الكونغرس الأمريكي والأحزاب والجيش ورجال أعمال وصحافيين وأفراد من الجالية الأوكرانية”.

حقيقة الترحيب بالرئيس الأوكراني في نيويورك

وأكد مغردون أنه تم التلاعب بالفيديو حيث لا صحة للافتة التي كتب عليها Glory to the urine. مؤكدين أن الفيديو معدل ومنهم Markian Kuzmowycz على منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

كما ذكر مغرد آخر أن محركات البحث خير دليل على أن الخبر كاذب ولا صحة له. مضيفاً أن الترويج لهذه الأكاذيب عبر منصات التواصل محاولة جيدة لتشويه صورة العلاقات الأمريكية الأوكرانية.

أما المعلقون العرب وعلى حساب إياد الحمود تداولوا الأمر وعلقوا عليه وكأنه حقيقة. حتى أن الناشر كان يجيب على كل تغريدة بتعليق وكأنه متأكد من صحة الفيديو.

في حين كان لافتاً أن معظم من تداول تلك المشاهد حسابات مدعومة من روسيا باتت مكشوفة ومفضوحة. فيما يتولى بعض الخليجيين الترويج لها عبر منصة “إكس” باللغة العربية.

زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة

وكان الرئيس الأوكراني قد ذكر أن بلاده “ستعرض على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اقتراحا ملموسا لتعزيز مبدأ سلامة الأراضي وتحسين قدرة الأمم المتحدة على ردع العدوان ووقفه”.

كما أضاف عن زيارته إلى الولايات المتحدة: “سأشارك في الجمعية العامة. وقمة أهداف التنمية المستدامة واجتماع مجلس الأمن في الأمم المتحدة وعدد من المحادثات الثنائية الهامة”.

في حين عبر زيلينسكي عن شكره للولايات المتحدة على ما وصفه: “ريادتها في دعم أوكرانيا في كفاحها من الاستقلال والحرية”.