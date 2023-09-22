كويتية تصرخ في رواد “الأفنيوز” وتزعم أنها المهدي المنتظر.. شهد ما قالته!

وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة كويتية تصرخ وتزعم بأنها المهدي المنتظر.

ووفقا للفيديو المتداول على منصة “X” (تويتر سابقا) ورصدته “وطن”، فقد ظهرت السيدة الكويتية وهي تتجول داخل الأفنيوز (مول تجاري) وتخاطب الناس بأنها المهدي المنتظر، داعية اياهم لاتباعها وسط ذهول الجميع.

وقالت السيدة وهي تصرخ:” “أنا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، إمام المرسلين يوم الدين العظيم”.

وأشار بعض المغردين إلى أن السيدة التي ظهرت في الفيديو تعاني من اضطرابات نفسية، داعين الجميع لعدم أخذ الفيديو على محمل الجد

إلهام الفضالة رأت المهدي المنتظر في منامها

وسبق وأن أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في سبتمبر الماضي، الجدل من خلال حديثها بأنها رأت المهدي المنتظر في منامها.

وقالت إلهام الفضالة في مقطع الفيديو في سناب شات، “حلمت قاعدة اصلي ومنو اللي قاعد يصلي فينا قدام، طبعاً اللي قدتمي جالس على كرسي يصلي، لكن اللي واقف يمه المهدي المنتظر”.

لباس أخضر

وأضافت إلهام الفضالة، “لم أر وجهه، ولكن رأيت ظهره ولابس اللبس الأخضر الحل اللي خامته ثقيلة رؤيا رؤيا مو حلم”، وتابعت “ومكتوب على ذراعه المهدي المنتظر، وكنت أنتفض في سريري من السعادة بعد هذه الرؤية”.

وطلبت إلهام الفضالة حينها من جمهورها تفسير لهذه الرؤية، وبدت متأثرة كثيراً عندما أخبرتهم عنها، مضيفة “كنت أصرخ بإسمه”.