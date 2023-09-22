“فيلسوف آخر الزمان”.. قيس سعيد يثير الجدل حول حفل المولد النبوي في تونس (فيديو)

وطن – أطل الرئيس التونسي قيس سعيّد بفيديو نبه فيه إلى ما وصفه “خطأ” يرتبط بإحياء ذكرى المولد النبوي مثيراً الجدل بحديثه الذي وصفه الرواد بأنه “فيلسوف آخر الزمان”.

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس التونسي ضمن اجتماع حكومي في تونس وفق ما نشرته صفحة Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية على منصات التواصل.

وقال الرئيس التونسي في فيديو انتشر عبر المنصات ولاقى ردوداً متباينة إنه “تفطّن إلى هذا الخطأ” خلال متابعته إحدى نشرات الأخبار المحلية وفق ما رصدته (وطن).

قيس سعيد وحفل المولد النبوي في تونس

وذكر قيس سعيد بأن لديه “احترازا من ورود خبر يتعلق بإحياء ذكرى المولد حيث تمت الإشارة إليه بمهرجان المولد النبوي الشريف”.

ولفت الرئيس التونسي إلى أن الأصح مما قيل عن حفل المولد النبوي في تونس أن يُقال مهرجان يقام بمناسبة المولد النبوي”.

وتابع سعيد: “نحن لا نتحدث عن مهرجان قرطاج أو الحمامات أو دقة، بل عن مهرجان يقام بمناسبة المولد النبوي الشريف”.

ودعا الرئيس التونسي إلى تدراك الخطأ المذكور مختتماً حديثه بأبيات من قصيدة للشاعر أحمد شوقي عن المولد النبوي.

“فيلسوف آخر الزمان”

وتفاعل رواد منصات التواصل مع تعليق قيس سعيد عن حفل المولد النبوي ومنهم درة السيد التي كتبت عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) تغريدة: “بمناسبة العودة المدرسية فيلسوف آخر الزمان قيس سعيّد لديه إحتراز على مسمى مهرجان المولد النبوي الشريف”.

وأضافت درة: “الرجل يخال تونس فصل دراسي وهو الأستاذ والمعلم والدكتور والمصحح وكلنا طلبة عنده و علينا أن نصغي و نتفهم دروسه في تصحيح المصطلحات مثل إعصار دانيال.. انتظروا قليلا ربما يغيّر اسم تونس”.

الراقصة "سهام بلخوجة"كانت ضمن الوفد الذي رافق "قيس سعيد" لفرنسا

هي نفسها التي أشرفت على افتتاح البطولة العربية الأخيرة لكرة اليد في الحمامات

وختمتها بالتعرّي في احتفالات المولد النبوي الشريف بالقيروان

مظاهر الحرب على الإسلام تتجلّى في استفزاز ممنهج وغير بريء فرنسا تكرم كلابها pic.twitter.com/3cI9VNWRmM — bechir bacha (@bechirbacha7) October 6, 2022

رقص وتعري في احتفالات العام الماضي

وكان قيس سعيد قد استقدم إلى تونس العام الماضي الراقصة سهام بلخوجة للمشاركة في فعاليات احتفالات المولد النبوي في القيروان مثيراً الجدل بهذه الخطوة خاصة بعد أن ختمت تلك الفعاليات بالرقص والتعري.

كما كانت سهام ضمن الوفد الذي رافق قيس سعيد لفرنسا سنة 2020 وهي نفسها التي أشرفت على افتتاح البطولة العربية الأخيرة لكرة اليد في الحمامات.

وعن ذلك علق بشير باشا بتغريدة له على منصة إكس العام الماضي: “مظاهر الحرب على الإسلام تتجلّى في استفزاز ممنهج وغير بريء” مختتماً حديثه بعبارة: “فرنسا تكرم كلابها”.

وأثار الفنانة سهام بالخوجة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس عام 2018 جدلا بظهورها في فيديو وهي تهاجم تجار المدينة العتيقة في العاصمة لأنهم لم يهتفوا باسم ماكرون.