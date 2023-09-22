فضيحة سيناتور أمريكي سرب معلومات حساسة للحكومة المصرية مقابل سبائك ذهب وسيارة فاخرة

وطن- اتُهم السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز، بتهم الحصول على مئات الآلاف من الدولارات وسبائك الذهب وسيارة فاخرة ورشاوى أخرى مقابل أعمال فاسدة استفادت منها الحكومة المصرية.

لائحة الاتهام الفيدرالية غير المغلقة التي استعرضها موقع “ميدل إيست آي” تشير أيضًا إلى وائل حنا، صاحب شركة لإصدار شهادات الأغذية الحلال، وفريد ​​دعيبس، وهو مستثمر عقاري في نيوجيرسي، وخوسيه أوريبي، رجل أعمال، حيث شاركوا في أعمال الفساد.

وقدم المتهمون رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات إلى مينينديز ونادين مينينديز، مقابل أفعال مينينديز وانتهاكاته لواجباته لصالح الحكومة المصرية، بما في ذلك ما يتعلق بالمبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي، بحسب ممثلي الادعاء.

وتأتي لائحة الاتهام بعد أن كشف تفتيش منزل مينينديز في عام 2022 في الصيف الماضي عن سبائك ذهبية بقيمة 100 ألف دولار و480 ألف دولار نقدًا، معظمها محشو في مظاريف ومخبأ في الملابس والخزائن والخزينة.

وكانت سيارة مرسيدس بنز المكشوفة التي تم إهداؤها لنادين بقيمة 60 ألف دولار، جزءًا من المخطط الفاسد، وفقًا للمحققين.

وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي لمانهاتن، في مؤتمر صحفي عند الإعلان عن الاتهامات: “هذا التحقيق مستمر إلى حد كبير.. لم ننته بعد. وأريد أن أشجع أي شخص لديه معلومات على التقدم والتقدم بسرعة.”

وهذه المزاعم مثيرة للجدل بالنسبة للديمقراطي البالغ من العمر 69 عامًا والذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ويتمتع بنفوذ على مبيعات الأسلحة والسياسة الخارجية الأمريكية والعلاقات مع الحكومات الأجنبية.

ورفض السناتور مينينديز، الاتهامات الفيدرالية باعتبارها جزءًا من حملة تشهير نشطة، واتهم المدعين بالتورط في “تجاوزات” وتحريف “العمل الطبيعي لمكتب الكونجرس”.

معلومات حساسة

ويزعم ممثلو الادعاء أنه منذ عام 2018 على الأقل، كان مينينديز يجتمع سرًا مع مسؤولين عسكريين ومخابرات مصريين – ولم يتم الكشف عن أسماء المسؤولين المصريين في لائحة الاتهام المكشوفة – كجزء من مخطط يتضمن نقل معلومات حساسة إلى القاهرة، وتسهيل مبيعات الأسلحة والضغط سرا لصالح مصر.

وتزعم لائحة الاتهام أن السيناتور وعد المسؤولين المصريين باستخدام سلطته لتسهيل مبيعات الأسلحة والتمويل للحكومة المصرية مقابل وضع نادين، التي كانت عاطلة عن العمل آنذاك، على كشوف مرتبات شركة هانا.

وفي مايو 2018، حصل السيناتور الأمريكي على معلومات غير سرية ولكنها “حساسة للغاية” من وزارة الخارجية حول عدد وجنسية الأشخاص العاملين في السفارة الأمريكية في القاهرة، مصر، من بين تفاصيل أخرى.

ويُزعم أن السيناتور الأمريكي أرسل بعد ذلك رسالة نصية تحتوي على المعلومات إلى صديقته آنذاك، تحت عنوان “لمعلوماتك”. وأرسلت نادين المعلومات إلى هانا، التي أحالتها بدورها إلى مسؤول مصري.

وقال المدعي العام: “على الرغم من أن هذه المعلومات لم تكن سرية، إلا أنها اعتبرت حساسة للغاية لأنها يمكن أن تشكل مخاوف أمنية تشغيلية كبيرة إذا تم الكشف عنها لحكومة أجنبية أو إذا تم نشرها على الملأ”.

“الجنرال” وبنادق القنص

خلال العشاء في أحد المطاعم الراقية في الشهر نفسه، كشف السيناتور مينينديز لهانا عن معلومات غير علنية حول المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والتي تضمنت رفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخيرة، فيما أبلغت هانا مسؤولًا مصريًا بالأمر لاحقًا.

وفي عمل آخر، يقول ممثلو الادعاء إن السيناتور مينينديز كتب رسالة نيابة عن الحكومة المصرية يسعى فيها لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر.

ويُزعم أن نادين طلبت من صديقها آنذاك كتابة الرسالة لأن مسؤولًا مصريًا أشارت إليه بـ “الجنرال” حصل على تصريح لها من أجل “مشروع”.

اشتكت نادين لاحقًا للسيناتور مينينديز من أن هانا لم تفِ بوعودها بدفع مبالغ لها مقابل الخدمات.

شركة الطعام الحلال

ويزعم ممثلو الادعاء أن السيناتور مينينديز استخدم نفوذه لمساعدة شركة هانا، IS EG Halal، وهي شركة ناشئة في نيوجيرسي كانت لها سيطرة حصرية على شهادات صادرات الأغذية الحلال من الولايات المتحدة إلى مصر. ويقول ممثلو الادعاء إن هانا استخدمت الشركة كوسيلة لتقديم مدفوعات للسيناتور مينينديز وزوجته.

وأثار قرار مصر منح شركة هانا حقوقًا حصرية لتصدير الأطعمة الحلال تنبيهًا للمنظمين في وزارة الزراعة الأمريكية، الذين كانوا قلقين بشأن تأثيره على ارتفاع التكاليف لموردي اللحوم الأمريكيين الآخرين.

وقام السيناتور مينينديز بنصح وضغط بشكل غير لائق على مسؤول رفيع المستوى في وزارة الزراعة لمطالبته بالتوقف عن التدخل في احتكار IS EG للحلال والذي يقول المدعون إنه “يضر بمصالح الولايات المتحدة”.