قائدها عاش في الإمارات .. فرقة kingdom الكورية تسيء للقرآن (شاهد)

وطن- تسببت فرقة “kingdom” الكورية بموجة غضب ضدها بعد إعلان الطلب المسبق لألبومها الجديد والذي كان مقررا يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري، جاء شكل الألبوم على هيئة القرآن الكريم .

وكانت صورة الإعلان للطرح المسبق للألبوم قد أغضبت بشكل كبير رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي بعد أن جاء شكل الألبوم على هيئة القرآن الشريف، واعتبروه إساءة للمصحف بشكل متعمد.

وأكد ناشطون على اطلاع بأخبار الفرق الكورية بأن الامر متعمد بشكل كامل. وأن الفرقة فعلت ما قامت به دون جهل منها.

إساءة متعمدة للقرآن الكريم

وأوضحوابأن قائد الفرقة لذي يدعى “آرثر” كان يعيش في الإمارات ويتحدث العربية جيدا. ويعي جيدًا ما معنى القرآن الكريم للمسلمين.

الشركة المنتجة تتراجع عن الطرح المسبق

ومع حالة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الجتماعي في العديد من البلدان العربية، أعلنت شركة “جي أف للترفيه” المنتجة للألبوم عن تأجيل الطرح المسبق.

وقالت الشركة في بيان لها نشرته عبر موقع النادي الخاص بفرقة “kingdom“:”مرحبًا هذه هي شركة جي أف للترفيه”.

وأضافت: “أولاً، نود أن نعرب عن عميق امتناننا للمعجبين الذين أظهروا الكثير من الحب والاهتمام لـKINGDOM”.

وتابعت: “الألبوم المصغر السابع لفرقة Kingdom، والذي كان من المقرر أن يتم الطلب المسبق عليه في تمام الساعة الثانية ظهرًا اليوم وبعنوان: تاريخ المملكة: الجزء السابع. نود اعلامكم بأنه تم تأجيل عرض فيلم “JAHAN” لظروف داخلية”.

واختتمت:”نعتذر عن أي ارتباك قد سببه الجماهير بسبب التغيير المفاجئ في الجدول. وسنخبركم فور تأكيد الجدول الزمني.”