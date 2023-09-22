على غرار الهند.. مصريون يحتفون بـ البقرة المعجزة إلى حد التقديس.. ما القصة؟! (شاهد)

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال اليومين الماضيين بمقطع فيديو يزعم انه لبقرة “مباركة” أصبحت حاملا دون أن تتجاوز الـ 4 أشهر من عمرها.

وأظهر مقطع فيديو انتشر بكثافة فيديو لبقرة في إحدى قرى جمهورية مصر العربية، وقد احاط بها العشرات وسط التهليل والتكبير زاعمين أنها أصبحت حاملا دون أن تصل السن الذي يؤهلها لذلك، معتبرين أنها معجزة علمية.

وبحسب فيديو آخر، فقد هتف العشرات ممن احاطوا بالبقرة الصغيرة، وقاموا بوضع سبحة حول رقبتها للتدليل على أنها “مبروكة”.

الحقيقة

في محاولة منها لاستطلاع الحقيقة، لجأت وكالة فرانس برس وعبر خدمة تقصي الحقائق التي تقدمها لخدمة قرائها، إلى الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة والقائمة بأعمال المحافظ للتأكد من الواقعة.

وقالت “بلبع” إنه عقب انتشار قصة العجل على وسائل التواصل، كلفت المحافظة فريقاً من الأطباء البيطريين ليؤكدوا بعد ذلك أن “القصّة غير حقيقيّة ولا أساس لها من الناحية العلميّة”.

من جانبه، نفى الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور الذي تولى الإشراف على الفريق ما تردّد في مواقع التواصل الاجتماعي حول حمل العِجلة.

فحص البقرة بالأشعة

وقال إنها خضعت لفحصٍ بالأشعة “أظهر أنّها غير حامل”، بخلاف الشائعات المنتشرة.

وأضاف أن العِجلة لم تصل لمرحلة البلوغ الجنسي أصلاً.

سبب الانتفاخ الظاهر على البقرة

في هذا السياق، اوضح نبيل بكير التضخم الذي ظهر في ضرع البقرة ناتج عن ورم، كاشفا أنه نتج عن “فتاق” في منطقة الضرع بسبب ضعف عضلات البطن لدى العجل.

وأكد على أن هذا أدى إلى نزول الأحشاء الداخليّة للعجلة إلى منطقة الضرع.