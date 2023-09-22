عادل الكلباني يواصل انحداره ويرفض مقاطعة الشركات الداعمة للمثلية والإلحاد! (شاهد)

وطن- واصل إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني إثارة الجدل بتصريح صادم عن مقاطعة الشركات التي تدعم المثلية والإلحاد.

وخلال استضافته في أحد البرامج التي تبث عبر “يوتيوب”، رفض الشيخ عادل الكلباني الذي تحول لواجهة دعائية لفعاليات هيئة الترفيه تأييد مقاطعة أو الدعوة إلى مقاطعة المنتجات التي تصنعها شركات داعمة ومؤيدة للمثلية الجنسية والإلحاد.

وقال ردا على سؤال حول الدعوات هذه:” أنا ما شاركت في دعوت المقاطعة أبدا.. إنت مثلا تقول قاطعوا الشركة الفلانية أو المنتج الفلاني وأنا ما قاطعته..طيب ليش تجبرني يعني”.

هجوم رود مواقع التواصل

تصريحات عادل الكلباني الصادمة تسببت بهجوم حاد عليه من قبل المغردين على منصة “X” (تويتر سابقا)، متهمين إياه بتدجين آرائه لخدمة العلمانية والديكتاتورية والاستبداد.

وفي هذا السياق، قال المغرد هاني أمين:” اسود الوجه في الدنيا والآخرة ان شاء الله”.

ووصف آخر عادل الكلباني بالنجس، قائلا:” هذا حتى لو غسل عشرا احداهن بالتراب لن يفلت من غضب الله.”

واستنكر المغرد محمد أبو فاطمة الحالة التي وصل لها إمام الحرم السابق بالقول:” نعوذ بالله من الانتكاس”.

أما المغرد محمد بن حمو فقال:” الدين في خدمة العلمانية الممزوجة بالدكتاتورية والاستبداد”.

ووصف مغرد آخر تحول عدل الكلباني بما ورد في الآية (176) من سورة (الأعراف) قائلا:” اية في الصميم مع تطابق في الاسماء (وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث)”.

عادل الكلباني يروج للعبة قتالية

وكان إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني قد صدم غالبية العالم الإسلامي بعد ظهوره المفاجئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في مقطع فيديو ترويجي لإحدى الألعاب القتالية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

ومنذ ذلك الحين لم يتوقف عادل الكلباني عن إثارة الجدل بآرائه ومشاركته في العديد من الإعلانات الترويجية لفعاليات هيئة الترفيه، الأمر الذي أساء لهيبته ووقاره كإمام سابق للحرم المكي وجعله موضح استحقار من الغالبية العظمى على مواقع التواصل الاجتماعي.