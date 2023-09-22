ميسي يفتح خزائن الأسرار .. سبب اختيار إنتر ميامي وموعد الاعتزال ومهنة المستقبل

وطن- أجرى البرغوث ليونيل ميسي، مقابلة تلفزيونية مع قناة Olga الأرجنتينية، تحدث خلالها عن أمور عدة، بينها سبب اختياره الانتقال إلى إنتر ميامي، وتجربته مع باريس سان جيرمان، وكذلك بعض الجوانب الشخصية في حياته وزوجته أنتونيلا روكوزو.

سبب اختيار ميسي إنتر ميامي

في المقابلة، تحدث ميسي عن سبب اختياره الانتقال إلى إنتر ميامي بعد أن كان مستقبله مثار جدل واهتمام كبيرين في وسائل الإعلام العالمية. حيث ارتبط اسمه بالتوقيع للهلال السعودي أو العودة إلى برشلونة أ حتى البقاء في باريس سان جيرمان.

وقال ميسي: “الحياة تسير بطريقة مختلفة هنا وهذا هو السبب في قراري عدم الاستمرار في أوروبا على الرغم من أن شخصيتي تتمثل في الرغبة بالفوز.. أنا شخص تنافسي إلا أنه في نقطة ما، يجب أن تكون الأمور أكثر هدوءاً واسترخاء”.

وأضاف: “لا أعلم إذا كان قد انخفض مستواي، لكني ما زلت مستعداً للعب بالطريقة نفسها كما كنت أفعل دائماً، أنا كبرت ولعبت في السابق آلاف المباريات والوقت يمضي على الجميع”.

موعد اعتزال ميسي

وتحدث ميسي عن موعد اعتزاله قائلا: “لا أرغب في التفكير في ذلك حالياً، لأنني أريد الاستمتاع بما أقوم به، قمت بخطوة مهمة بترك أوروبا والقدوم إلى هنا، ولا أفكر الآن في الخطوة التالية، بل في الاستمتاع بما أستطيع فعله”.

حديث ميسي عن تجربة باريس سان جيرمان

وتطرق ليو للحديث عن تجربته مع باريس سان جيرمان الذي لعب له لموسمين، قائلا: “حدثت العديد من الأمور هناك لم تكن كما توقعت، لكني أقول دائماً إن بعض الأشياء حدثت لأني لم كن بحالة جيدة، لكن كنت بطل العالم وأنا هناك”.

وأضاف في رسالة لوم مبطنة للنادي الباريسي: “كنت اللاعبَ الوحيد من بين زملائي في المنتخب أبطال العالم الذي لم يحظَ بالتقدير والاعتراف في ناديه، لكن تفهمت فيما بعد أنني ألعب في البلد الذي فزنا عليه في نهائي المونديال وأننا حرمناهم من أن يكونوا أبطالاً”.

وتحدث كذلك عن علاقته بزميله السابق في باريس سان جيرمان كيليان مبابي، قائلا إنها كانت “علاقة جيدة كما هو الحال مع الجميع”.

مهنة ميسي بعد اعتزال كرة القدم

وسُئل ميسي عن مشاريعه بعد الاعتزال، فقال: “في الحقيقة لا أعرف، أنا أحب كل ما يتعلق بكرة القدم كما أحب أن أكون مع الأطفال وتدريسهم، وأحب أيضاً فكرة أن أكون مديراً رياضياً، لكنني لا أعرف من أين سأبدأ”.

حياة ميسي الشخصية وزوجته أنتونيلا روكوزو

وكشف ميسي بعضاً من تفاصيل حياته الشخصية والعائلية مع زوجته أنتونيلا روكوزو وأبنائه الثلاثة تياغو وماتيو وسيرو.

وقال بطل كأس العالم: “أعتقد أنني أب جيد، أحاول تعليم أبنائي القيم التي تعلمتها منذ أن كنت طفلاً، وأتابع أيضاً نهج النادي الذي نشأت فيه (برشلونة)، قيمه مهمة جداً”.

وأضاف: “أعود إلى المنزل عند الساعة الواحدة وأتناول الطعام مع أنتونيلا ثم نذهب للقيلولة نشاهد خلالها أي شيء على التلفزيون مثل المسلسلات أو الأفلام أو أي شيء يعجبنا”.

وتابع: “عند الساعة الثالثة نذهب لأخذ الأطفال من المدرسة ونقوم بتوصيلهم إلى التدريب في أكاديمية النادي. تياغو يلعب مع فريق إنتر ميامي تحت 12 عاماً، وماتيو فريق تحت 9 أعوام”.