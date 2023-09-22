رونالدو وزملاؤه يتحضرون لمناسبة اليوم الوطني في السعودية بمشاهد مثيرة للجدل (فيديو)

وطن – نشر نادي النصر السعودي عبر منصاته على مواقع التواصل فيديو أظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملاؤه وهم يتحضرون لمناسبة اليوم الوطني في السعودية.

وأطل رونالدو الملقب بالدون مرتدياً الزي السعودي مع زملائه بالفريق ويرتدي البشت والشماغ بالتزامن مع استعدادات المملكة للاحتفال بعيدها الوطني يوم غد السبت.

وعادة ما تجبر الأندية الرياضية في السعودية على تلك الاحتفالات أو يتم دفعها لذلك بين التهديد والترغيب لإظهار مدى اهتمام وفرحة الجميع بهذا اليوم (في الظاهر).

وتتعلق الفعالية بتعريف اللاعبين بالتراث والقيم السعودية فضلاً عن إظهار وإبراز هوية المملكة وهو ما ليس له أي صلة باللاعبين خاصة الأجانب إلا أن المملكة فضلت الزج بهم.

رونالدو واليوم الوطني في السعودية

وأظهر مقطع مصور (انتشرت قبل ذلك لقطات عن كواليس التحضيرات له) شاركه نادي النصر السعودي الذي يلعب معه رونالدو النجم البرتغالي بزي تقليدي ممسكاً بسيف ويؤدي رقصات خارجة وبعيدة عن عالم الرياضة.

وعلى الأنغام الشعبية التقليدية كان رونالدو يرقص رفقة بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس، والعاجي سيكو فوفانا.

وعبر منصة إكس (تويتر) نشر نادي النصر الفيديو الذي ظهر فيه رونالدو مرفقاً بالتعليق: “وطن لأبنائه وللعالم .. هنا نحلم ونحقق” وختم التغريدة بوسم: “اليوم الوطني في السعودية”.

واحتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ93 أدى نجما فريق النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني، رقصة “العرضة” السعودية الشعبية.

ليست أول مرة للدون

وليست المرة الأولى التي تزج بها المملكة اللاعبين الأجانب بمثل هذه الفعاليات رغم عدم صلتهم بها لا من قريب ولا من بعيد ولطالما تحرص على إظهار فرحة ورغبة هؤلاء بمثل هذه الخطوات برضى تام من قبلهم.

وفي شهر شباط/فبراير الماضي ظهر رونالدو مرتدياً الثوب السعودي وهو يؤدي رقصة العرضة مع الشماغ وأزياء تقليدية وزج به بما يسمى: “سفير موسم الرياض” مقابل متحف عن حياته وألقابه.

وفي أيلول/سبتمبر من كل عام تحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة، واختير يوم 23 من شهر أيلول هذا العام يوماً للاحتفالاً.

وفي هذا الوقت سنة 1932 أصدر الملك المؤسس عبد العزيز مرسوماً ملكياً حول اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.