حمزة الفناطسة .. أول فيديو يوثق لحظة مقتل عريس معان ليلة الحناء (شاهد)

وطن- نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أول مقطع فيديو يوثق لحظة مقتل العريس الأردني حمزة الفناطسة بطلق ناري خلال حفل حنة العريس الشهر الماضي في محافظة معان، وتسببت الواقعة بضجة كبيرة.

وأظهر مقطع الفيديو لقطات صادمة، حيث ظهر أحد الضيوف (يقال أنه صديق العريس) وهو يرقص ويطلق النار بشكل مثير في الهواء قبل أن يصيب العريس في صدره عن طريق الخطأ.

فيديو مقتل عريس معان حمزة الفناطسة

وقالت صحيفة “ذا صن” أن المأساة وقعت الشهر الماضي خلال احتفالات ما قبل الزفاف في محافظة معان الأردنية، وتم نقله إلى المستشفى لكنه توفي لاحقا متأثرا بجراحه.

وأشارت الصحيفة إلى أن حمزة الفناطسة كان ضابط شرطة يعمل في مديرية شرق عمان.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمني عامر السرطاوي، قوله إنه تم إلقاء القبض على الضيف وضبط السلاح.

ووجه المدعي العام لمطلق العيارات تهمتي القتل القصد وإطلاق أعيرة نارية دون داع. وقرر توقيفه 15 يوما قابلة للتجديد.

الرصاصة اخترقت القلب والرئتين

من جانبها، قالت اللجنة الطبية الشرعية في مركز الطب الشرعي التي قامت بتشريح جثة العريس حمزة الفناطسة أنه تبين إصابة الجثة بمقذوف ناري واحد نافذ اخترق القلب والرئتين.

وبحسب ما ورد كانت العروس في صالون تجميل عندما تلقت الخبر الصادم .

الأمير الحسين يقدم واجب العزاء في مقتل حمزة الفناطسة

ونتيجة ما تسببت به الواقعة من إثارة للرأي العام، قدم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حينها واجب العزاء إلى أهالي محافظة معان وعشيرة الفناطسة، بمقتل العريس.

وأعرب الأمير الحسين خلال زيارته بيت العزاء في محافظة معان، عن حزنه الشديد وعن تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد. سائلا الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.

وشدد ولي العهد على ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والفعاليات الشعبية، للحدّ من ظاهرة استخدام العيارات النارية في الأفراح. وان يكون القانون سيد الموقف وأن يكون الجميع جاد في تطبيقه.