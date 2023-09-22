حليمة بولند تحتفل باليوم الوطني السعودي.. أخفت صدرها عن المتابعين وأظهرته للحاضرين (شاهد)

وطن- في مجاملة منها وقبل حلوله بيومين، احتفلت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، حليمة بولند، باليوم الوطني السعودي، الذي ستحل ذكراه غدأ السبت.

ووفقا لمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات” وتناقله المغردون على منصة “X” (تويتر سابق)، فقد أحضرت حليمة بولند فرقة خاصة لمنزلها على ما يبدو للاحتفال بهذه المناسبة برفقة عدد من الأصدقاء.

وكالعادة، ظهرت حليمة بولند بزي مثير للجدل، حيث ارتدت فستانا باللون الاخضر تيمنا بلون العلم السعودي مفتوح الصدر، مع عباءة شفافة ارتدتها فوق الفستان

وظهرت حليمة بولند وهي تردد الأغاني مع الفرقة مع تقديها التهاني للشعب السعودي بهذه المناسبة.

حليمة بولند تداري مفاتنها

ولوحظ في الفيديو بن حليمة بولند لم تصور نفسها من الامام خشية انكشاف صدرها للمتابعين، وحرصت على وضع يدها على صدرها لمداراة مفاتنها على الرغم من وجودها بين العديد من الرجال.

حليمة بولند مع الصقر

كما نشرت حليمة بولند مجموعة من الصور لها التقطته لنفسها من الأمام برفقة صقر حملتها في يدها.

وكررت حليمة بولند ما فعلته في الفيديو، حيث قامت بوضع قلب ونخلة على صدرها لمدارة مفاتنها التي أبرزها الفستان العاري.

اليوم الوطني السعودي

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر /أيلول من كل عام، حيث يعود التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود برقم 2716، عام 1351هجرية وقضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، من المقرر أن يشهد الاحتفال بهذه المنااسبة لهذا العام العديد من العروض، من بينها الألعاب النارية والعروض الجوية والبحرية، ومسيرة للحرس الوطني، وكذلك إقامة العديد من الحفلات الغنائية.