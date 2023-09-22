جورجينا تشارك السعوديين احتفالهم باليوم الوطني.. هذا ما فعلته وهي تتحدث بالعربية (شاهد)

وطن- بالتزامن مع احتفالات السعودية باليوم الوطني الذي يصادف الـ23 من سبتمبر/أيلول من كل عام، حاولت جورجينا رودريغيز، شريكة لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو مشاركة السعوديين عاداتهم.

وظهرت جورجينا خلال تواجدها في أحد الأماكن في السعودية مرتدية فستان أسود وعباءة مفتوحة باللون الأزرق الفاتح وهي تحتسي القهوة السعودية.

وظهرت “جورجينا” وهي تتحدث بالعربية لفتاة تقدم القهوة قائلة: “قهوة بليز”.

كما ظهرت “جورجينا” في مقطع آخر وهي تستمتع برائحة البخور، حيث قامت بحمل المبخرة وقامت باستنشاق البخور وتعطير نفسها به.

رونالدو بالثوب والشماغ السعودي

يأتي هذ في وقت قام شريكها كريستيانو رونالدو بالمشاركة في إعلان ترويجي لليوم الوطني من انتاج نادي النصر.

ونشر نادي النصر السعودي عبر منصاته على مواقع التواصل فيديو أظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملاؤه وهم يتحضرون لمناسبة اليوم الوطني في السعودية.

وأطل رونالدو الملقب بالدون مرتدياً الزي السعودي مع زملائه بالفريق ويرتدي البشت والشماغ بالتزامن مع استعدادات المملكة للاحتفال بعيدها الوطني اليوم السبت.

رونالدو يحتفل بالفوز بالعرضة السعودية

ولم يتوقف الأمر على ذلك، حيث فاجأ الدون مشجعي النصر مجددا بالاحتفال بفوز ناديه، النصر السعودي، على النادي الأهلي “على الطريقة السعودية في المبارة التي جمعتهما مساء الجمعة.

فوز النصر على الأهلي

وفاز النصر على الأهلي في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن مباريات الدوري السعودي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وسجّل كريستيانو رونالدو هدفين والبرازيلي تاليسكا ثنائية أخرى من الأهداف ليقودا النصر للتغلب على الأهلي بعدما صمد ببسالة في الدقائق الأخيرة من القمة المثيرة للجولة السابعة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.