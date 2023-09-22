تعذيب مناهل العتيبي في سجن الملز .. سلطّوا عليها سجينة شوّهت جسدها!

وطن – كشفت منظمة القسط لحقوق الإنسان عن تعذيب جسدي ونفسي تعرضت له المدربة الرياضية المعتقلة لدى السلطات السعودية مناهل العتيبي على يد سجينة أخرى داخل سجن الملز، بما في ذلك الضرب والتهديد بالقتل.

وعندما أبلغت مناهل العتيبي إدارة السجن بما حدث لها، قاموا بوضعها في الحبس الانفرادي حتى تختفي علامات التعذيب. وفق تغريدة “القسط” عبر منصة X

🚨 تعرضت المدرّبة الرياضة #مناهل_العتيبي لتعذيب جسدي ونفسي على يد سجينة أخرى داخل سجن الملز، بما في ذلك الضرب والتهديد بالقتل. عندما أبلغت العتيبي إدارة السجن بما حدث لها، قاموا بوضعها في الحبس الانفرادي حتى تختفي علامات التعذيب. #السعودية pic.twitter.com/lwAeLHjhqw — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) September 21, 2023

وأضافت المنظمة: “تستهدف السلطات حياة معتقلي الرأي بشكل غير مباشر عبر وضعهم مع سجناء آخرين تعلم أنهم يعانون من أزمات نفسية أو عدوانية، وتتجاهل شكاوى المعتقلين الذي يتعرضون للتهديد بالقتل، وقد أدى ذلك إلى مقتل موسى القرني في 2021 و الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان محمد القحطاني وخالد العمير”.

تستهدف السلطات حياة معتقلي الرأي بشكل غير مباشر عبر وضعهم مع سجناء آخرين تعلم أنهم يعانون من أزمات نفسية أو عدوانية، وتتجاهل شكاوى المعتقلين الذي يتعرضون للتهديد بالقتل، وقد أدى ذلك إلى مقتل موسى القرني في 2021 و الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان محمد القحطاني وخالد العمير. — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) September 21, 2023

من جهتها، قالت فوز العتيبي شقيقة مناهل أن “أمن الدولة كلف وفاء الشمري بتعذيب شقيقتها مناهل عن طريق تقطيع وجهها وشعر رأسها وتشويه جسدها بضرب و ركلات”.

وأضافت فوز العتيبي عبر منصة X أن “مناهل الآن مسجونة بالانفرادي ومنعت من العناية الطبية والزيارات”.

فاجعة اليوم تعرض شقيقتي #مناهل_العتيبي لتعذيب داخل سجن الملز بالسعودية وتورط مسؤلة السجن في التستر على التعذيب وسجن مناهل بالانفرادي لاجبارها على التنازل اين دور حقوق الانسان في السعودية عما تتعرض له شقيقتي ؟!#فوز_العتيبي @HRCSaudi #ولي_العهد_الامير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/1eyDVJBY1p — فوز العتيبي (@zoozto20) September 20, 2023

اعتقال مناهل العتيبي

واعتقلت مناهل (29 عاماً)، وهي مدربة لياقة بدنية وفنانة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد اتهامها باستخدام حسابات في موقع تويتر وتطبيق “سناب شات” للترويج لتمكين المرأة والمطالبة بإنهاء ولاية الرجل بالسعودية.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها نشر في أيار الماضي إن العتيبي لم يصدر في حقها حكم أو إدانة، حيث لا تزال رهن الاعتقال.

وأظهرت وثائق المحكمة أنه بالإضافة إلى استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي، التي أبلغت بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن العتيبي متهمة بعدم ارتداء ملابس “محتشمة”.

وفي آب/أغسطس الماضي أحيلت الناشطة “مناهل” إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب والجرائم المعلوماتية.

يذكر أن فوز العتيبي شقيقة مناهل اتهمت بعدم ارتداء ملابس لائقة، لكنها تمكنت من الفرار من السعودية قبل القبض عليها. فيما تم اعتقال واحتجاز الأخت الأخرى، مريم.

وفوز مدافعة معروفة عن حقوق المرأة، ولطالما احتجت على قواعد الوصاية، وحينها اعتقلت وأطلق سراحها في عام 2017.