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    تعذيب مناهل العتيبي في سجن الملز .. سلطّوا عليها سجينة شوّهت جسدها!

    "الغارديان" البريطانية أشارت في أيار الماضي إلى إن العتيبي لم يصدر بحقها حكم أو إدانة ولا تزال رهن الاعتقال
    محمد أمين ميرةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    تعذيب مناهل العتيبي في سجن الملز
    مناهل العتيبي

    وطن – كشفت منظمة القسط لحقوق الإنسان عن تعذيب جسدي ونفسي تعرضت له المدربة الرياضية المعتقلة لدى السلطات السعودية مناهل العتيبي على يد سجينة أخرى داخل سجن الملز، بما في ذلك الضرب والتهديد بالقتل.

    وعندما أبلغت مناهل العتيبي إدارة السجن بما حدث لها، قاموا بوضعها في الحبس الانفرادي حتى تختفي علامات التعذيب. وفق تغريدة “القسط” عبر منصة X

    وأضافت المنظمة: “تستهدف السلطات حياة معتقلي الرأي بشكل غير مباشر عبر وضعهم مع سجناء آخرين تعلم أنهم يعانون من أزمات نفسية أو عدوانية، وتتجاهل شكاوى المعتقلين الذي يتعرضون للتهديد بالقتل، وقد أدى ذلك إلى مقتل موسى القرني في 2021 و الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان محمد القحطاني وخالد العمير”.

    من جهتها، قالت فوز العتيبي شقيقة مناهل أن “أمن الدولة كلف وفاء الشمري بتعذيب شقيقتها مناهل عن طريق تقطيع وجهها وشعر رأسها وتشويه جسدها بضرب و ركلات”.

    مناهل العتيبي
    مناهل العتيبي

    وأضافت فوز العتيبي عبر منصة X أن “مناهل الآن مسجونة بالانفرادي ومنعت من العناية الطبية والزيارات”.

    اعتقال مناهل العتيبي

    واعتقلت مناهل (29 عاماً)، وهي مدربة لياقة بدنية وفنانة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد اتهامها باستخدام حسابات في موقع تويتر وتطبيق “سناب شات” للترويج لتمكين المرأة والمطالبة بإنهاء ولاية الرجل بالسعودية.

    مناهل العتيبي طالبت بإنهاء ولاية الرجل بالسعودية
    مناهل العتيبي طالبت بإنهاء ولاية الرجل بالسعودية

     

    وقالت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها نشر في أيار الماضي إن العتيبي لم يصدر في حقها حكم أو إدانة، حيث لا تزال رهن الاعتقال.

    اعتقلت مناهل العتيبي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي
    اعتقلت مناهل خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي

    وأظهرت وثائق المحكمة أنه بالإضافة إلى استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي، التي أبلغت بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن العتيبي متهمة بعدم ارتداء ملابس “محتشمة”.

    وفي آب/أغسطس الماضي أحيلت الناشطة “مناهل” إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب والجرائم المعلوماتية.

    لم يصدر في حق مناهل العتيبي حكم أو إدانة حيث لا تزال رهن الاعتقال
    لم يصدر في حق “العتيبي” حكم أو إدانة حيث لا تزال رهن الاعتقال

    يذكر أن فوز العتيبي شقيقة مناهل اتهمت بعدم ارتداء ملابس لائقة، لكنها تمكنت من الفرار من السعودية قبل القبض عليها. فيما تم اعتقال واحتجاز الأخت الأخرى، مريم.

    وفوز مدافعة معروفة عن حقوق المرأة، ولطالما احتجت على قواعد الوصاية، وحينها اعتقلت وأطلق سراحها في عام 2017.

     

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