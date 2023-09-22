ترتيب الدوري السعودي روشن 2023 بعد نهاية الجولة ال7

وطن- اعتلى فريق الاتحاد حامل اللقب صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023-2024، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال الوصيف مع نهاية منافسات الجولة ال7.

وشهدت منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي روشن، تعثر فريق الهلال أمام ضمك بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

كما وحقق فريق الاتحاد الفوز الثمين على الفتح بهدفين مقابل هدف وحيد، وفوز الشباب على الحزم برباعية ثمينة مقابل هدف يتيم.

مباريات الدوري السعودي روشن 2023

ونجح النصر السعودي في تحقيق الفوز المثير على الأهلي برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، كما وبذات النتيجة فوز الاتفاق على الطائي.

كما وفاز التعاون بهدفين ثمينين مقابل هدف على الرائد، في منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي روشن الممتاز 2023-2024.

ترتيب الدوري السعودي روشن 2023

وجاء ترتيب الدوري السعودي روشن 2023، مع نهاية منافسات الجولة السابعة، كما يلي:

الاتحاد 18 نقطة.

الهلال 17 نقطة.

التعاون 16 نقطة.

الاتفاق 16 نقطة.

النصر 15 نقطة.

الأهلي 15 نقطة.

الوحدة 12 نقطة.

الفتح 11 نقطة.

الفيحاء 9 نقاط.

الخليج 8 نقاط.

الشباب 8 نقاط.

الطائي 7 نقاط.

أبها 6 نقاط.

ضمك 4 نقاط.

الأخدود 4 نقاط.

الرائد 4 نقاط.

الرياض 4 نقاط.

الحزم 3 نقاط.

وستنطلق منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي روشن 2023-2024، الجمعة، في ال29 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري بمواجهة الاتحاد والفيحاء، على أن تختتم منافسات الجولة، السبت، بمواجهة الأهلي والاتفاق في ال30 من الشهر ذاته.