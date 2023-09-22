انهيار محمد رمضان حزنا على ضحايا فيضانات ليبيا .. ما حقيقة الفيديو؟

وطن- على مدار الأيام الماضية، انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، زعم ناشروه أنه يظهر انهيار الفنان المصري محمد رمضان بسبب فيضانات درنة وما خلفت من كارثة إنسانية في ليبيا.

وشوهد في المقطع المزعوم، رمضان وهو ينهار من البكاء. فيما قال متداولو الفيديو يظهر انهيار محمد رمضان على جمهوره في ليبيا عقب الكارثة.



حقيقة فيديو محمد رمضان ينهار حزنا على ضحايا فيضانات ليبيا

لكن المقطع المتداول غير صحيح. وتبين أنه يعود لثلاث سابقة حيث كان رمضان قد بكا متأثرًا بمرضى مستشفى أهل مصر للحروق، وهو يزور هذا المركز الطبي.



محمد رمضان يعزي أسر ضحايا إعصار ليبيا

وفي 12 سبتمبر الجاري، حرص محمد رمضان على تقديم يقدم التعازي لأسر ضحايا إعصار ليبيا.

وكتب “رمضان” عبر خاصية الستوري التابعة لحسابه الرسمي بموقع إنستجرام: “خالص التعازي لبلدنا الشقيقة الغالية ليبيا. ربنا يصبر أهالي الضحايا ويشفي المصابين ويهون عليهم”.

فيضانات مدمرة في ليبيا

وضربت فيضانات مدمرة، مدينة درنة شمال شرق ليبيا إثر انهيار سدين تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة دانيال في 10 سبتمبر وجرفت أجزاء واسعة من المدينة. ناهيك عن عشرات الآلاف من الضحايا.

في السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 43 ألف شخص إثر السيول المدمرة التي اجتاحت شرق ليبيا خصوصا مدينة درنة .وفق “الجزيرة“