إيرادات السكة الحديد.. هل صدقت تصريحات كامل الوزير أم يبيع الوهم للمصريين؟

وطن- كذبت منصة “متصدقش” المصرية الشهيرة، تصريحات لوزير النقل كامل الوزير، زعم فيها أنه تسلم منصبه في وقت كانت تحقق فيه السكة الحديد خمسة ملايين جنيه، حتى ارتفعت إيراداتها حاليا 15 مليون جنيه يوميا.

وكان كامل الوزير -صاحب الخلفية العسكرية- قد صرح في لقاء متلفز مع قناة مصرية خاصة: “أنا خدت السكة الحديد كانت بتجيب في اليوم تقريبا 4 و 5 مليون جنيه (…) النهارده بيجيلي يوميًا إيراد 15 مليون جنيه”.



تكذيب لتصريح كامل الوزير

ووصفت المنصة المصرية، تصريحات الوزير بأنها غير دقيقة. وقالت إنه على الرغم من زيادة إيرادات هيئة السكك الحديدية، إلا أنها لم تصل إلى 15 مليون جنيه يوميا، منذ تولي كامل الوزير منصبه في مارس 2019 وحتى الآن.

ووفقًا لبيانات النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحسابات “متصدقش”، جاء متوسط الإيراد اليومي نحو 6.9 مليون جنيه يوميًا و10.8 مليون جنيه يوميًا عامي 2019 و2022 على الترتيب.

واعتمدت حسابات “متصدقش” على الإيرادات الشهرية للسكك الحديدية من عام 2018 وحتى يونيو 2023 التي يوفرها الجهاز المركزي للإحصاء، وبجمع هذه الأرقام وحساب المتوسط اليومي.

وجاءت متوسط الإيرادات في 2018 (قبل تولي كامل الوزير منصبه): 5.9 مليون جنيه يوميًا، وفي عام 2019 بلغت 6.9 مليون جنيه يوميًا، وفي عام 2020 بلغت 6.4 مليون جنيه يوميًا، وفي عام 2021 بلغت 9.6 مليون جنيه يوميًا، وفي عام 2022 بلغت 10.8 مليون جنيه يوميًا، وفي عام 2023 (يناير – نهاية يونيو) بلغت 12 مليون جنيه يوميًا.

وأشارت المنصة، إلى أن أقصى إيراد يومي من السكك الحديدية كان 10.8 مليون جنيه عن عام 2022، وليس 15 مليونا كما ذكر الوزير.

وجاءت إيرادات السكك الحديدية السنوية في عام 2018 نحو 2.1 مليار جنيه، وفي عام 2019 نحو 2.5 مليار جنيه، وفي عام 2020 نحو 2.3 مليار جنيه، وفي عام 2021 نحو 3.5 مليار جنيه، وفي عام 2022 نحو 3.9 مليار جنيه

انخفاض عدد ركاب السكك الحديدية

وزادت الإيرادات السنوية رغم انخفاض أعداد ركاب السكك الحديدية من 389.3 مليون راكب خلال عام 2022 مقابل 392.8 مليون راكب خلال عام 2021 بانخفاض طفيف قدره 0.9%، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.

وزادت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية والتي تحسب من جملة الإيرادات، من 4.6 مليون طن خلال عام 2021 إلى 4.9 مليون طن خلال عام 2022 بارتفاع 7.9%.

زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية

وزادت أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية أكثر من مرة، ففي عام 2020 زادت أسعار تذاكر جميع القطارات، بنسب تتراوح بين 25% و150%، وتشمل الزيادة الدرجة الأولى في قطارات الـVIP بنسبة 25%، والدرجة الثانية 40%، بينما زادت الدرجة الأولى في القطارات الإسباني والفرنساوي بنسبة 30% والدرجة الثانية بنسبة 83%، أما بالنسبة للقطارت المطورة والمميزة فقد زادت بنسبة 150%.

وفي عام 2023، زادت أسعار تذاكر القطارات “الدرجتين الأولى والثانية” بنسبة 12.5%، وقطارات “تحيا مصر” 25% للمسافات القصيرة التي تقل عن ٣ جنيهات، والدرجة الأولى لخدمة قطارات “التالجو”، شملت الزيادة خطوط القطارات المتجهة إلى دمياط وبورسعيد والإسكندرية وأسوان، بينما ظلت خطوط الأقاليم مثل المناشى والفيوم كما هى دون زيادة، بحسب الهيئة القومية لسكك حديد مصر.