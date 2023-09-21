وفاة والد وديع الشيخ.. مفاجأة حول هوية مطلق الرصاصة القاتلة!

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وطن- كشفت مصادر أمنية، معلومات جديدة ومفاجئة، حول وفاة الفنان اللبناني نادر الشيخ، والد الفنان وديع الشيخ.

وكان التضارب في الأنباء حول وفاة والد وديع الشيخ، سيد الموقف.

رصاصة في البطن

إذ ذكرت بعض المصادر أن سبب الوفاة، تلقي الراحل رصاصة في بطنه، في حين قالت مصادر أخرى إنه توفي بسبب سكتة قلبية.

لكن مصادر أمنية قالت لصحيفة “الجديد” اللبنانية، أن الفنان بالفعل توفي جراء طلقة نارية أصابته. إنما عن طريق الخطأ.

وذكرت المعلومات أنه فور عودة الراحل نادر الشيخ من سهرة في ملهى معروف، حصل خلاف عائلي في منزل أحد أبنائه.

عن طريق الخطأ

فانفعل الفنان الراحل وأشهر مسدسه محاولا تخويفهم لتهدئة الوضع.

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لكن والد وديع الشيخ أصاب نفسه بطلقة عن طريق الخطأ عندما قام بإخراج المسدس من ناحية الخصر والبطن.

وذكرت المعلومات أيضا أن نجل الفنان الراحل، سارع إلى نقله للمستشفى وتم التواصل مع نجله وديع الذي أتى مسرعا.

لكن إصابة نادر كانت بالغة لم تمهله طويلا حتى فارق الحياة في غرفة العناية المركزة.

حفلات ملغية

وكان الحساب الرسمي للفنان وديع الشيخ قد نشر صورة والده سعد مرفقة بتعليق: “فُجع الفنان وديع الشيخ صباح اليوم بموت والده الذي أدمى قلبه”.

وأضافت الصورة: “ومن خلال هذا المصاب الأليم، يعتذر وديع الشيخ من جمهوره عن إلغاء جميع حفلاته حتى إشعار آخر”.