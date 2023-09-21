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وزير الصحة الكويتي يرد على تطبيع “ابن سلمان” وينسحب من مؤتمر لوجود وزير إسرائيلي (شاهد)

مصدر قال أن الانسحاب جزء اتساقا مع مواقف الكويت الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

كتب سالم حنفي
وزير الصحة الكويتي يرد على تطبيع
وزير الصحة الكويتي ينسحب من مؤتمر الأمم المتحدة
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وطن- بالتزامن مع إعلان ولي العهد السعودي عن قرب التواصل لاتفاق تطبيع بين بلاده وإسرائيل، انسحب وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي من مؤتمر وزراء الصحة المنعقد على هامش اجتماعات الدورة لـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك اعتراضاً على وجود وزير الصحة الإسرائيلي.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مغادرة الوزير الكويتي لقاعة المؤتمر فور بدء الوزير الإسرائيلي كلمته.

وقالت مصادر صحية لصحيفة “القبس” الكويتية أن وزير الصحة أحمد العوضي غادر قاعة المؤتمر “قبل بدء كلمة وزير الكيان الصهيوني، وذلك عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت نيويورك”.

مواقف ثابتة

وأكدت المصادر على ان الوزير الكويتي “لم يعد الى القاعة، وذلك انسجاما مع مواقف الكويت الثابتة والراسخة اتجاه قضية فلسطين وغيرها من القضايا العربية.”

ويأتي هذا الموقف الكويتي المقدر بالتزامن مع إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل رسمي وعلني عن قرب التوصل لاتفاق تطبيع بين السعودية ودولة الاحتلال.

وزير الصحة الكويتي يرد على تطبيع "ابن سلمان" وينسحب من مؤتمر لوجود وزير إسرائيلي
وزير الصحة الكويتي ينسحب من مؤتمر الأمم المتحدة

محمد بن سلمان يعلن قرب التطبيع مع إسرائيل

وقال محمد بن سلمان في حوار أجرته معه شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أذيع فجر، الخميس،، عندما طُلب منه وصف المحادثات التي تهدف إلى توصل إسرائيل والمملكة العربية السعودية، إلى اتفاق تاريخي لفتح العلاقات الدبلوماسية: “كل يوم نقترب أكثر”.

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وأضاف محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، عندما سئل عما يتطلبه الأمر للتوصل إلى اتفاق تطبيع: “بالنسبة لنا، القضية الفلسطينية مهمة للغاية. نحن بحاجة إلى حل هذا الجزء”. “ولدينا استراتيجية مفاوضات جيدة حتى الآن.”

وقال متحدثا باللغة الإنجليزية “علينا أن نرى إلى أين نتجه. نأمل أن نصل إلى مكان يسهل حياة الفلسطينيين ويجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط.”

المصدريوتيوب، تويتر، صحيفة "القبس" الكويتية، رصد وتحرير وطن

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