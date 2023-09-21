موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والتشكيلة في الدوري المصري الممتاز

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وطن- يلتقي فريق الزمالك ضد بيراميدز، الخميس، المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، في منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، على ملعب ( 30 يونيو) في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ومصر.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وستبث وقائع أحداث اللقاء بين الزمالك وبيراميدز في قمة منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، عبر شبكة قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين على قناة (On Time Sport 1 HD)، بتردد 10853، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

كما وسيعلق على مجريات اللقاء بين الزمالك وبيراميدز، المعلق الرياضي أيمن الكاشف أو محمد الكواليني.

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تشكيلة الزمالك ضد بيراميدز

ومن المتوقع أن يلعب المدرب خوان كارلوس أوسوريو، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه بيراميدز، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

دفاع الزمالك: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، عمر جابر، محمود علاء ( حسام عبد المجيد).

خط الوسط: عمرو السيسي، يوسف أوباما، مصطفي شلبي، شيكابالا.

مركز الهجوم: ناصر منسي، إبراهيما نداي.

وكان فريق الزمالك قد تلقى الخسارة بهدفين نظيفين دون مقابل، أمام أرتا سولار الجيبوتي في الدور التمهيدي لمنافسات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).