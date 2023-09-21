موعد النصر ضد الأهلي والتشكيلة المتوقعة في الدوري السعودي روشن

وطن- يترقب جماهير كرة القدم السعودية، مباراة النصر ضد الأهلي، الجمعة، في منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي روشن الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (جامعة الملك سعود)، مباراة النصر والأهلي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ومصر وفلسطين.

موعد مباراة النصر ضد الأهلي

كما وستكون المباراة بتوقيت عمان والإمارات، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

وكالعادة ستبث مجريات المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري السعودي روشن لهذا الموسم، عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

معلق مباراة النصر ضد الأهلي

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين، على شبكة قنوات(SSC) الرياضية السعودية، المعلق الرياضي مشاري القرني.

تشكيلة النصر ضد الأهلي

وسيلعب المدرب البرتغالي لويس كاسترو المباراة أمام أهلي جدة السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات الدوري السعودي روشن الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

دفاع النصر: سلطان الغنام، علي العوجامي، إيميرك لابورتي، تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، بروزوفيتش، أوتافيو.

مركز الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب (تاليسكا).

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي روشن

وآتى فريق النصر السعودي في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 12 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال برصيد 16 نقطة.

بينما حل الفريق المنافس الأهلي السعودي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة للموسم الجاري.