لقاء ابن سلمان مع فوكس نيوز.. مبلغ مالي ضخم دفعه ولي العهد وهكذا أُعدت الأسئلة

وطن- فجر المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، مفاجآت مدوية عن اللقاء المتلفز الذي أجراه ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، مع قناة فوكس نيوز الأمريكية.

وقال “مجتهد” في تغريدة مطولة عبر منصة “إكس“، إن مقابلة ابن سلمان مع “فوكس نيوز” كان قد تم الترتيب لها أن تتم في جدة لكن ابن سلمان غير رأيه ونقلها إلى جزيرة في نيوم حتى يحظى بلحظة التمشي التي تمت في المقابلة وحتى تكون نيوم جزءا مهما من المقابلة

وأضاف أنه كان من المقرر أن يجيب ابن سلمان باللغة العربية لكن بعد مراجعة الأسئلة والتدرب على الأجوبة باللغة الإنجليزية اطمأن ابن سلمان أن الجواب بالانجليزية سيكون أفضل.

وأشار إلى أن المقابلة تمت بعقد تجاري، تضمن أن ابن سلمان هو الذي يضع الأسئلة وكذلك الأسئلة المتابعة، وأن المذيع يقرأ الأسئلة فقط ولا يقاطع ولا يضع أسئلة متابعة، وأن المذيع يمدح ويعلق تعليقات ثناء على ابن سلمان قبل المقابلة وبين الأسئلة وبعدها، وأن التسجيل وتحرير المقابلة يقوم به فريق الديوان ولا يسمح للقناة بتسجيل مستقل.

وأشار إلى أن “فوكس نيوز” تلقت مبلغا ضخما مقابل اللقاء، متابعا: “لم يصلني الرقم بالضبط لكن يزيد عن ١٠٠ مليون دولار، والمذيع حصل على إكرامية مستقلة”.

ولفت “مجتهد” إلى أن فوكس نيوز تمر بأزمة مالية صعبة بعد سلسلة خسائر أكبرها صدور حكم قضائي عليها بدفع ما يقارب مليار دولار لشركة دومنيون التي قذفتها القناة واتهمتها باستخدام آلاتها بالتزوير لصالح الرئيس جو بايدن بايدن في انتخابات ٢٠٢٠، ولذلك فهي بحاجة لإنقاذ من “هذا المبذّر المستميت لإصلاح سمعته”، في إشارة من المغرد إلى ابن سلمان.

وبحسب “مجتهد”، فإن المقابلة بأسئلتها وأجوبتها أعدت من قبل الديوان، بهدف الترويج لابن سلمان للجمهور الأمريكي، وثانيا لتجيب على كل ما نشر من نقد لابن سلمان في الصحافة الأمريكية والذي كان آخره قصة إعدام شقيق الداعية سعيد الغامدي

وأوضح المغرد السعودي أن المقابلة لم يلق لها أحد بال في الإعلام الأمريكي، وأن “فوكس نيوز” لم تبثها في القناة الرئيسية بل بثتها في إحدى القنوات الفرعية.

وختم قائلا: “في موقع فوكس نيوز على النت لا تستطيع رؤية المقابلة مهما تجولت في أقسام الموقع وتضطر أن تبحث باسم ابن سلمان حتى تجدها”.

لقاء ابن سلمان مع فوكس نيوز

وأجرى محمد بن سلمان، مقابلة مع قناة فوكس نيوز، ومن خلالها وجه العديد من الرسائل في العديد من الملفات الشائكة.

ابن سلمان يعلق على حكم إعدام شقيق سعيد الغامدي

من بين التصريحات التي أثارت تفاعلا، كان تعليق ولي العهد السعودي على قضية المواطن محمد بن ناصر الغامدي، والذي صدر بحقه حكم بالإعدام بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، بـ”طريقة مختلفة”.

وقال ابن سلمان – معترفا – إن هناك بعض القوانين السيئة في السعودية، وأوضح أن القيادة في المملكة تعمل على تغييرها وفقا للأولويات.

وسأل مذيع قناة “فوكس نيوز” بريت باير، ولي العهد حول حقيقة الحكم الوارد في المقال الذي نشرته وكالة أسوشييتد برس الأمريكية تحت عنوان “الحكم على رجل سعودي بالإعدام بسبب منشوراته على الإنترنت، أحدث قضية في حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة”، وهو المقال المتعلق بالحكم الصادر بحق الغامدي.

ورد ابن سلمان قائلا: “للأسف هذا حقيقي، وهو أمر لا يعجبني”، وتساءل المذيع: “ألا يمكنك تغييره؟”، ليجيب الأمير محمد بن سلمان: “نحن نقوم بأفضل ما لدينا لفعل ذلك لقد أضفنا بالفعل بعض القوانين وغيرنا عشرات القوانين الأخرى وهناك في القائمة أكثر من ألف قانون ولدي 150 محاميا في مجلس الوزراء لذلك أحاول إجراء التغييرات حسب الأولويات بشكل يومي”.

حديث ابن سلمان عن التطبيع

كما تحدث ولي العهد السعودي عن أن القضية الفلسطينية مهمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأشار إلى التباحث مع الأمريكيين للوصول إلى نتائج جيدة ترفع معاناة الفلسطينيين، وأوضح أن تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل غير صحيح، وأنها تحرز تقدما بشكل يومي.

ولفت إلى أن إدارة بايدن إن نجحت بأن تعقد اتفاقا بين السعودية وإسرائيل، سيكون الأكبر من نوعه منذ الحرب الباردة.