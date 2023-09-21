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    طلاب طب يحتفلون بالاستمناء في مباراة كرة طائرة للسيدات بالبرازيل ويحرجون الرئيس (شاهد)

    سالم حنفيبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق0 زيارة
    طلاب طب يحتفلون بالاستمناء في مباراة كرة طائرة للسيدات بالبرازيل ويحرجون الرئيس
    طلاب طب يحتفلون بالاستمناء في مباراة كرة طائرة للسيدات بالبرازيل

    وطن- تم طرد ستة طلاب طب من إحدى الجامعات بعد أن انتشر مقطع فيديو لهم جميعًا وهم يمارسون العادة السرية في مباراة الكرة الطائرة للسيدات.

    ووفقا لمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت تفصيله صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يمكن رؤية مجموعة من الرجال من فريق كرة الصالات في جامعة سانتو أمارو في ساو باولو، البرازيل، وهم يشاهدون مباراة خارج أرضهم ضد جامعة ساو كاميلو، وهم يرتدون سراويلهم حول كاحليهم أثناء المباراة.

    وأظهر الفيديو أنه عندما فاز فريق جامعتهم، اقتحمت المجموعة المشاكسة الملعب وبدأت في لمس أعضائهم التناسلية فيما بدا أنه عمل جنسي جماعي غريب، مما أثار رعب المتفرجين.

    وانتشر مقطع فيديو للحادث على نطاق واسع خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن جامعة ساو كاميلو أكدت أن الحدث وقع في أبريل/نيسان الماضي.

    طرد طلاب طب في البرازيل بعد احتفالهم بممارسة الاستمناء
    طرد طلاب طب في البرازيل بعد احتفالهم بممارسة الاستمناء

    طرد الطلاب الستة

    وأكدت جامعة سانتو أمارو، المعروفة أيضًا باسم Unisa، طرد الطلاب الستة على خلفية الحادث هذا الأسبوع، رغم عدم الكشف عن أسمائهم.

    وقالت الجامعة في بيان لها: “إن جامعة Unisa، وهي مؤسسة لها تاريخ يزيد عن 55 عامًا، تنبذ بشدة هذا النوع من السلوك الذي يتعارض تمامًا مع تاريخها وقيمها”.

    الرئيس البرازيلي يستنكر

    وفي الوقت نفسه، سُئل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن مقطع الرعب قبل اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك .

    وقال عن الحادثة: “حلقة مقززة وغير مقبولة، تصرفات الشباب الموجودين في الجامعة، الذين يريدون أن يكونوا أطباء ويهتمون بالناس”.

    وأضاف:”أنا أنكر بشدة ما حدث. من غير المقبول أن يتصرف أطباء المستقبل بمثل عدم الاحترام للمرأة والكياسة”.

    طرد ستة طلاب طب من جامعة في البرازيل بعد أن قاموا بسلوك مسيء خلال مباراة كرة طائرة للسيدات
    طرد ستة طلاب طب من جامعة في البرازيل بعد أن قاموا بسلوك مسيء خلال مباراة كرة طائرة للسيدات

    وزارة المرأة تدعو لإنفاذ القانون

    وتحدثت وزارة المرأة البرازيلية أيضًا عن الفيديو الحقير ودعت سلطات إنفاذ القانون إلى القيام بشيء حيال الحادث.

    وقالت المنظمة في بيان لها: “إن كسر قرون من ثقافة كراهية النساء مهمة مستمرة تتطلب نظرة متأنية على جميع أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي.”

    وأضافت:”لا يمكن أبدًا تطبيع المواقف مثل مواقف طلاب الطب في جامعة Unisa، ويجب مكافحتها بقوة القانون”، في حين أكدت الشرطة المدنية في ساو باولو أنها تحقق في الحادث.

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    سالم حنفي

    -سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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