طلاب طب يحتفلون بالاستمناء في مباراة كرة طائرة للسيدات بالبرازيل ويحرجون الرئيس (شاهد)

وطن- تم طرد ستة طلاب طب من إحدى الجامعات بعد أن انتشر مقطع فيديو لهم جميعًا وهم يمارسون العادة السرية في مباراة الكرة الطائرة للسيدات.

ووفقا لمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت تفصيله صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يمكن رؤية مجموعة من الرجال من فريق كرة الصالات في جامعة سانتو أمارو في ساو باولو، البرازيل، وهم يشاهدون مباراة خارج أرضهم ضد جامعة ساو كاميلو، وهم يرتدون سراويلهم حول كاحليهم أثناء المباراة.

وأظهر الفيديو أنه عندما فاز فريق جامعتهم، اقتحمت المجموعة المشاكسة الملعب وبدأت في لمس أعضائهم التناسلية فيما بدا أنه عمل جنسي جماعي غريب، مما أثار رعب المتفرجين.

وانتشر مقطع فيديو للحادث على نطاق واسع خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن جامعة ساو كاميلو أكدت أن الحدث وقع في أبريل/نيسان الماضي.

طرد الطلاب الستة

وأكدت جامعة سانتو أمارو، المعروفة أيضًا باسم Unisa، طرد الطلاب الستة على خلفية الحادث هذا الأسبوع، رغم عدم الكشف عن أسمائهم.

وقالت الجامعة في بيان لها: “إن جامعة Unisa، وهي مؤسسة لها تاريخ يزيد عن 55 عامًا، تنبذ بشدة هذا النوع من السلوك الذي يتعارض تمامًا مع تاريخها وقيمها”.

الرئيس البرازيلي يستنكر

وفي الوقت نفسه، سُئل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن مقطع الرعب قبل اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك .

وقال عن الحادثة: “حلقة مقززة وغير مقبولة، تصرفات الشباب الموجودين في الجامعة، الذين يريدون أن يكونوا أطباء ويهتمون بالناس”.

وأضاف:”أنا أنكر بشدة ما حدث. من غير المقبول أن يتصرف أطباء المستقبل بمثل عدم الاحترام للمرأة والكياسة”.

وزارة المرأة تدعو لإنفاذ القانون

وتحدثت وزارة المرأة البرازيلية أيضًا عن الفيديو الحقير ودعت سلطات إنفاذ القانون إلى القيام بشيء حيال الحادث.

وقالت المنظمة في بيان لها: “إن كسر قرون من ثقافة كراهية النساء مهمة مستمرة تتطلب نظرة متأنية على جميع أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي.”

وأضافت:”لا يمكن أبدًا تطبيع المواقف مثل مواقف طلاب الطب في جامعة Unisa، ويجب مكافحتها بقوة القانون”، في حين أكدت الشرطة المدنية في ساو باولو أنها تحقق في الحادث.