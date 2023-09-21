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    حياتنا

    سارة الودعاني توثق رد فعل زوجها المفاجئ حين طلبت منه سيارته الـ رولز رويس (فيديو)

    رفيف عبداللهبواسطة لا توجد تعليقات1 دقائق0 زيارة
    سارة الودعاني توثق ردة فعل زوجها المفاجئ حين طلبت منه سيارته الـ رولز رويس (فيديو)
    المشهورة السعودية سارة الودعاني

    وطن– وثقت خبيرة التجميل والمشهورة السعودية سارة الودعاني، ردة فعل زوجها، حين طلبت منه سيارة رولز رويس الخاصة به.

    وظهرت سارة الودعاني في فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهاتف زوجها. وتقول: “بطلب منك طلب بما إني زوجتك أم عيالك وحبيبتك الأولى والأخيرة.. أبغى سيارتك الرولز رويس حقتك”.

    تحت رجليك

    لتتفاجأ المشهورة السعودية برد زوجها قائلا: “تأمرين أمر طال عمرك تحت ماطي رجليك من عيوني”.

    وسبق أن قالت سارة إنها لا تفضل شراء السيارات باهظة الثمن.

    وتابعت في تصريح سابق: “أستخسر أحط مليونين أو ثلاثة على سيارة.. لأن أنا إنسانة عملية ما تهمني الرفاهية المهم سيارة توديني وتجيبني”.

    غزل

    وتجمع علاقة مميزة بين سارة الودعاني وزوجها “أبو سعد” الذي سبق أن تغزل بها وأشاد بمجهوداتها في تربية أبناءهما.

    وقال أبو سعد عن زوجته: “اخترت شخص ربّى عيالي أجمل تربية وساعدتني في تربية عيالي”.

    وأشار إلى أن مرحلة بعد الأبناء هي مرحلة صعبة، وأن شريكته كانت الداعمة الحنونة له.

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    رفيف عزيز watanserb.com

    كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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