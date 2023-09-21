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    حياتنا

    دنيا بطمة تفك حدادها على ضحايا الزلزال برأس جديد وكأنها امرأة أخرى (فيديو)

    رفيف عبداللهبواسطة لا توجد تعليقات1 دقائق0 زيارة
    دنيا بطمة تفك حدادها على ضحايا الزلزال برأس جديد وكأنها امرأة أخرى (فيديو)
    الفنانة المغربية دنيا بطمة

    وطن- تفاجأ متابعو الفنانة المغربية دنيا بطمة، بشكلها الجديد الذي اعتمدته بعد زلزال المغرب، و إنهاء حالة الحداد التي كانت بها، بسببه.

    ونشرت دنيا بطمة مجموعة فيديوهات عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، بدت فيها بإطلالة جديدة مختلفة داخل سيارتها.

    ثم وثقت دنيا بطمة لحظة خضوعها لجلسة مكياج بعد زلزال المغرب، وبدا التغيير واضحاً في وجهها.

    طرد دنيا

    وكانت دنيا بطمة قد تعرضت للطرد من قبل أبناء أحد الأحياء الشعبية داخل مراكش في المغرب. ورفضوا تقديمها للمساعدات التي يبدو أنها لم تكن إنسانية وفق تعليقات بعضهم.

    وبحسب ما كشفته وطن عن مصادر محلية فإن الفنانة المغربية استفزت المتضررين بكادر التصوير والاستعراض أمام العدسات بتوزيعها للمساعدات.

    وأكد متابعون أن الأهالي شعروا بالإهانة بسبب مبالغة الفنانة المغربية بالمظاهر ومحاولة توثيق كل ما تقدمه من مواد إغاثية.

    ولهذا كانت المساعدات لأغراض غير إنسانية إنما للشهرة فقط.

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    رفيف عزيز watanserb.com

    كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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