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    حياتنا

    بدر خلف يفكر في الآخرة وعذاب النار ويتخذ قراراً صادماً (فيديو)

    رفيف عبداللهبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق35 زيارة
    بدر خلف يفكر في الآخرة وعذاب النار ويتخذ قراراً صادماً (فيديو)
    الإعلامي الإماراتي بدر خلف

    وطن- فاجأ الإعلامي الإماراتي المتشبه بالنساء، جمهوره، بالتوبة، واعتزال تصرفاته الفاضحة.

    وظهر بدر خلف بفيديو نشره عبر موقع X  “تويتر سابقاً”، وقد تخلص من مظاهر الأنوثة عدا شعره.

    أب سعودي!

    وقال بصوت رجولي لأول مرة منذ فترة: “مرحبا، معكم بدر خلف بن عبدالعزيز بن تركي الحربي.. من أب سعودي وأم إماراتية”.

    وتابع بدر خلف معلناً توبته: “أحب أعتذر لكل الناس عن الشغلات الغلط اللي سويتها السنتين اللي فاتوا.. ما كنت أفكر صح.. كنت بس أبي الناس يشوفوني.. بس الدنيا ما تسوى”.

    وأردف الإعلامي الإماراتي: “لازم الواحد يفكر صح، ويفكر في آخرته.. لازم يفكر كيف يجهز حق الجنة والنار.. فقررت يعني إني أتوب وأوقف الشغلات اللي كنت أسويها والفساتين والأمور هذه كلها”.

    اعتذار مرة أخرى

    وحول جسده الأنثوي بعد التوبة، قال بدر: “حتى صدري، للحين العملية موجودة.. فبشيل صدري، وبعدل أشياء كثير كانت موجودة.. أريد دعمكم ومساعدتكم في التغيير اللي صار”.

    وختم: “أتمنى توقفون معي وأتمنى ماحدا يقعد يعايرني، مو مهم أنا شنو صرت، المهم أنا شنو أبي أًصير.. آسف جداً على كل شي صار”.

    دائماً ما يثير “خلف” جدلاً واسعاً بإطلالته وتشبّهه بالنساء والتحدّث بطريقتهن، والرقص مثلهن، وينادي متابعيه بصيغة المؤنث، ويعطي نصائح لإبراز المؤخرة والصدر، وإشعال رغبة الزوج.

    وكان خلف إعلامياً، بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

    ويُعرِّف “بدر” عن نفسه بأنه مُدوّن جمال، ويحثّ الفتيات دائماً على الاهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.

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    رفيف عزيز watanserb.com

    كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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