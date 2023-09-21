الهلال السعودي يفسخ تعاقده مع الكوري جانج هيون سو بسبب ورم خبيث (صور)

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وطن- أنهى نادي الهلال السعودي تعاقده مع النجم الكوري الجنوبي جانج هيون سو، بالتراضي بعد مسيرة حافلة للاعب على مستوى الألقاب المحلية والقارية مع الزعيم الآسيوي.

ونشر نادي الهلال السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، الأربعاء، رسالة ودع فيها اللاعب الكوري جانج هيون سو، جاء فيها: ” شكراً جانج .. معاً كتبنا التاريخ”.

فسخ الهلال السعودي تعاقده مع جانج هيون سو

وقال الكوري جانج، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (X)، بعد فسخ تعاقده مع نادي الهلال السعودي، ” أخيراً .. لقد أنهيت علاجي الكميائي الرابع والأخير اليوم”.

وتابع نجم الهلال جانج، ” الطبيب قال إنه يجب أن أتناول 4 جرعات كميائية و 10 أيام بعد الانتهاء من العلاج، كما يجب أن أجري فحص التصوير المقطعي..”.

كما وختم، ” إذا ظهر فحص التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني نتائج جيدة.. أنا بحاجة إلى العلاج الإشعاعي، وأريد أن أصدق أن النتيجة ستكون جيدة”.

وكان النجم الكوري الجنوبي جانج هيون سو، قد أنهى العلاج الكيميائي بعد إصابته بورم خبيث في الغدة الليمفاوية.

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ألقاب جانج هيون سو مع الهلال السعودي

وانتقل النجم الكوري جانج هيون سو 31 عاماً، في صيف عام 2019، قادماً من طوكيو الياباني، متوجاً معه ب8 ألقاب على مستوى البطولات المحلية والقارية الآسيوية.

ولعل أبرز الألقاب الذي توج بها اللاعب جانج هيون سو، دوري أبطال آسيا مرتين، والدوري السعودي الممتاز روشن 3 مرات، والميدالية الفضية في مونديال كأس العالم للأندية 2022.

ولعب المدافع الكوري الجنوبي 145 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، نجح من خلالها تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 تمريرات حاسمة مع الهلال السعودي (الزعيم).

يشار إلى أن عقد الكوري جانج قد انتهى مع الهلال السعودي مع نهاية الموسم المنصرم، كما وتم الاتفاق مع إدارة النادي لتجديد عقده لعام أخر، قبل أن يصاب اللاعب بورم خبيث في الغدة اللمفاوية وغيابه عن الفريق لعدة شهور.