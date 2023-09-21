الملك عبدالله الثاني يلبي طلب الطفل الذي قدم له ورقة في حفل عشاء زفاف الأمير الحسين (شاهد)

وطن- لبى الملك الأردني عبدالله الثاني طلب الطفل إبراهيم أبو الشيخ ذيابات (9 سنوات) وهو أحد أعضاء فرقة غزلان الرمثا، التي شاركت في حفل عشاء زفاف الامير الحسين قبل نحو ثلاثة أشهر ونصف.

وكان الطفل إبراهيم ذيابات قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الاحتفالات الملكية، وأثناء مراسم مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني احتفالا بزفاف نجله الحسين، حين توجهت الأنظار نحوه وهو يقوم بالسلام على الملك وتسليمه ورقة، ليقوم الملك بوضعها في جيبه.

ليتضح لاحقا أن الطفل سلم الملك عبدالله ورقة حملت طلبا بشراء باص للفرقة ليسعدها في تنقلاتها التي تجوب جميع أنحاء المملكة.

فرقة غزلان الرمثا تتسلم هدية الملك عبدالله

ولم تمر أشهر قليلة حتى قدم الملك عبدالله الثاني “الباص” للفرقة، حيث قام رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن يوسف العيسوي بتسليمه للفقة نيابة عن الملك وبحضور الطفل إبراهيم ذيابات أصغر أعضاء فرقة غزلان الرمثا.

وأظهرت صورة نشرها الديوان الملكي الهاشمي، رئيسه مع الطفل إبرهيم ذيابات خلال تسليم هدية الملك للفرقة.

مدير فرقة غزلان الرمثا يشكر الملك

من جانبه، مدير الفرقة ربيع أبو الشيخ إن الفرقة تسلّمت هدية الملك أمس، الأربعاء، من ساحة قصر رغدان العامر، بوجود رئيس الديوان الملكي.

وعبّر “أبو الشيخ” في تصريحات لموقع “صرحة نيوز” الأردني عن فرحته بهدية الملك عبدالله الثاني للفرقة وتلبية طلب الطفل ابراهيم ذيابات الذي قدّم الطلب له خلال الاحتفالات بزفاف ولي العهد.

وقدّم الشكر الكبير للملك على هذه الهدية، مبيناً أنها ستساعد الفرقة كثيراً على التنقل بين المحافظات.