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    الملك عبدالله الثاني يلبي طلب الطفل الذي قدم له ورقة في حفل عشاء زفاف الأمير الحسين (شاهد)

    باسل سيدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق1 زيارة
    الملك عبدالله الثاني يلبي طلب الطفل الذي قدم له ورقة في حفل عشاء زفاف الأمير الحسين
    الطفل إبراهيم ذيابات

    وطن- لبى الملك الأردني عبدالله الثاني طلب الطفل إبراهيم أبو الشيخ ذيابات (9 سنوات) وهو أحد أعضاء فرقة غزلان الرمثا، التي شاركت في حفل عشاء زفاف الامير الحسين قبل نحو ثلاثة أشهر ونصف.

    وكان الطفل إبراهيم ذيابات قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الاحتفالات الملكية، وأثناء مراسم مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني احتفالا بزفاف نجله الحسين، حين توجهت الأنظار نحوه وهو يقوم بالسلام على الملك وتسليمه ورقة، ليقوم الملك بوضعها في جيبه.

    ليتضح لاحقا أن الطفل سلم الملك عبدالله ورقة حملت طلبا بشراء باص للفرقة ليسعدها في تنقلاتها التي تجوب جميع أنحاء المملكة.

    فرقة غزلان الرمثا تتسلم هدية الملك عبدالله

    ولم تمر أشهر قليلة حتى قدم الملك عبدالله الثاني “الباص” للفرقة، حيث قام رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن يوسف العيسوي بتسليمه للفقة نيابة عن الملك وبحضور الطفل إبراهيم ذيابات أصغر أعضاء فرقة غزلان الرمثا.

    الملك يلبي طلب الطفل ابراهيم ابو الشيخ الذي خطف الأضواء في حفل عشاء زفاف ولي العهد
    الملك يلبي طلب الطفل ابراهيم ابو الشيخ الذي خطف الأضواء في حفل عشاء زفاف ولي العهد

    وأظهرت صورة نشرها الديوان الملكي الهاشمي، رئيسه مع الطفل إبرهيم ذيابات خلال تسليم هدية الملك للفرقة.

    مدير فرقة غزلان الرمثا يشكر الملك

    من جانبه، مدير الفرقة ربيع أبو الشيخ إن الفرقة تسلّمت هدية الملك أمس، الأربعاء، من ساحة قصر رغدان العامر، بوجود رئيس الديوان الملكي.

    وعبّر “أبو الشيخ” في تصريحات لموقع “صرحة نيوز” الأردني عن فرحته بهدية الملك عبدالله الثاني للفرقة وتلبية طلب الطفل ابراهيم ذيابات الذي قدّم الطلب له خلال الاحتفالات بزفاف ولي العهد.

    وقدّم الشكر الكبير للملك على هذه الهدية، مبيناً أنها ستساعد الفرقة كثيراً على التنقل بين المحافظات.

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    باسل النجار

    كاتب ومحرر صحفي ـ مختص بالشأن السياسي ـ ، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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