الفنانة بشرى ترقص مثل شاكيرا في مشهد مثير للجدل (فيديو)

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وطن– هاجم حساب “شربليتا”، الفنانة المصرية بشرى، بسبب محاولتها تقليد شاكيرا في الرقص.

ونشرت “شربليتا” التي تطلق على نفسها لقب “ملكة فضائح الفنانين”، فيديو لـ بشرى وهي ترقص في أحد حفلات الزفاف.

ثقة في غير محلها

وكانت الفنانة بشرى ترتدي فستاناً أسود بفتحات عديدة، وفتحة صدر على شكل حرف V.

ورفعت الفنانة المصرية شعرها إلى الأعلى، ورقصت بصخب على أشهر أغاني شاكيرا الراقصة.

وعلقت شربليتا ساخرة: ” بشرى حاولت تقلّد رقص شاكيرا على الطريقة الصينية.. طلعت شاخيرا”.

وتابعت: “الثّقة اللي الله يحرمنا منها”.

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متابعون يدافعون

لكن متابعو ملكة فضائح الفنانين دافعوا عن بشرى، فجاء في التعليقات: ” يعني عم ترقص عادي شو فيها المخلوقة.. ولا بس نتنمر ع شو ما كان حسبي الله بس”.

وقالت أخرى: ” بترقص عادي و بتستمتع و مبسوطة و حلوة و خفيفة دم”.

ووافقتهما الرأي ثالثة: ” والله انها بتجنن كيف بترقص بالعكس كتير حلو رقصها.. بعدين كلنا بس نحفظ اغنية بنحاول نقلد و ما بنعرف.. يعني مو شغلتها رقص لحتى تتقن الرقصة.. وشاكيرا شي و بشرى شي يعني مجالين مختلفين”.

أولاد حريم كريم

على الصعيد الفني، يعرض حالياً فيلم “أولاد حريم كريم”، بجميع دور العرض السينمائية، من إنتاج بشرى، والتي تشارك فيه مع النجم مصطفى قمر.