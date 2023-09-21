أول صور للطيار السعودي ماجد البلوي الذي أعدم قبل أيام ومعلومات جديدة عن سبب إعدامه! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- كشف المعارض السعودي، حمود بو مسمار عن أول صور للمقدم طيار ماجد بن موسى عواد البلوي الذي أعلنت وزارة الدفاع السعودية إعدامه قبل أيام مع رئيس الرقباء يوسف بن رضا حسن العزوني بتهمة “الخيانة”.

وكشف حمود أبو مسمار عن تفاصيل لم تنشر من قبل حول أسباب إعدام المقدم طيار ماجد بن موسى عواد البلوي، مؤكدا على أنه قدم طاعة الله على طاعة ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “أبو مسمار” في تدوينات له عبر حسابه على منصة “X” (تويتر سابقا) مرفقا بها صورة للطيار “البلوي”:” قدم الشهيد ماجد البلوي للوطن مئات المهام في البحث والإنقاذ والمشاركة في موسم الحج، ونقل المرضى والأدوية والفرق الطبية والإغاثة؛ واستحق ان يكون قائد للسرب١٤ بقاعدة فهد الجوية بالقطاع الغربي (الطائف)”.

وأوضح أنه “قدم طاعة الله ع طاعة ابن سلمان، ليلقى ربه أميناً غير خائن، بريء من مبس وجرائمه”.

وتابع “أبو مسمار” حديثه عن صفات ماجد البلوي في تدوينة أخرى، قائلا:” لم يكن الشهيد يوماً مقصراً بعمله وحبه لوطنه ودينه، يقضي كل وقته ع طائرته (بيل ٤١٢) ينتظر سماع مستغيث ليهب لنجدته ولم يشارك قط في ظلم أحد”.

رفض تنفيذ أوامر محمد بن سلمان

وأشار إلى أنه “عندما كانت القضية “دسائس بن سلمان” ضد الدين والأخلاق والمقدسات، لم يقف ساكناً ومع بقية الأحرار المخلصين قال لا قولاً وعملا.”

- Advertisement -

وكانت وزارة الدفاع السعودية، قد ألعنت الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من منسوبيها المقدم الطيار الركن، ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء، يوسف بن رضا حسن العزوني.

التهم الموجهة

وقالت في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس“: “حيث أقدم كلٌ من (المقدم الطيار الركن/ ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء/ يوسف بن رضا حسن العزوني) من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهما العسكرية، على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى، وبإلقاء القبض عليهما بتاريخ 25 ذي الحجة 1438هـ وبتاريخ 24 ذي الحجة 1438هـ والتحقيق معهما؛ فقد أسفر التحقيق مع الأول بإدانته بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية، فيما أسفر التحقيق مع الثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى، والوطنية، والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية”.

الإعدام نفذ في الطائف

وأضافت: “وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهما، أقرا بما نُسب إليهما، وصدر بحقهما حكمين يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكمين، والمصادقة عليهما، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما.. وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين هذا اليوم الخميس 29 / 02 / 1445هـ بقيادة منطقة الطائف”.