محمد بن سلمان يزيح جبل الجليد ويعترف: نقترب يومياً من التطبيع مع إسرائيل! (شاهد)

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وطن- تأكيدا على جميع التسريبات السابقة، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية أمريكية إن بلاده تقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، محذرا أيضا من أنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي “علينا أن نحصل على واحد”. “.

وقال محمد بن سلمان في لقائه مع شبكة فوكس نيوز الذي أذيع فجر، لخميس،، عندما طُلب منه وصف المحادثات التي تهدف إلى توصل إسرائيل والمملكة العربية السعودية، إلى اتفاق تاريخي لفتح العلاقات الدبلوماسية: “كل يوم نقترب أكثر”.

وأضاف محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، عندما سئل عما يتطلبه الأمر للتوصل إلى اتفاق تطبيع: “بالنسبة لنا، القضية الفلسطينية مهمة للغاية. نحن بحاجة إلى حل هذا الجزء”. “ولدينا استراتيجية مفاوضات جيدة حتى الآن.”

وقال متحدثا باللغة الانجليزية “علينا أن نرى إلى أين نتجه. نأمل أن نصل إلى مكان يسهل حياة الفلسطينيين ويجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط.”

حصول السعودية على السلاح النووي

كما أعرب محمد بن سلمان عن قلقه بشأن احتمال حصول إيران، الخصم المشترك للسعودية وإسرائيل والتي تريد الولايات المتحدة احتواؤها، على سلاح نووي .

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وقال “هذه خطوة سيئة”. “إذا استخدمته، يجب أن تخوض معركة كبيرة مع بقية العالم.”

وردا على سؤال عما سيحدث إذا حصلت إيران على قنبلة نووية، قال محمد بن سلمان: “إذا حصلوا على واحدة، علينا أن نحصل عليها، لأسباب أمنية وتوازن القوى في الشرق الأوسط. لكننا لا نريد أن نرى ذلك”.

غصن زيتون

ورغم تحذيره له، قدم محمد بن سلمان غصن زيتون لإيران قائلا إن البلدين حققا “بداية جيدة” وأعرب عن أمله في أن تستمر هذه البداية.

وفي مواجهة انتقادات من الولايات المتحدة، دافع محمد بن سلمان، الذي تعد بلاده أكبر مصدر للنفط في العالم، عن قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط، قائلاً إنه يعتمد على استقرار السوق وليس المقصود منه مساعدة روسيا المعتمدة على الطاقة في حربها في أوكرانيا.

الموقف من غزو أوكرانيا

وعندما سئل محمد بن سلمان عن الحملة العسكرية الروسية، قال إن غزو دولة أخرى كان “سيئا حقا” لكنه بدا متمسكا بموقفه المتمثل في عدم الانحياز إلى أي طرف في الحرب.

وردا على سؤال حول مقتل خاشقجي، قال محمد بن سلمان إنه يعمل على إصلاح النظام الأمني في المملكة للتأكد من عدم تكرار هذا النوع من “الخطأ” مرة أخرى.

لقاء بين بايدن ونتنياهو ركز على التطبيع مع السعودية

وجاء بث تعليقات ولي العهد المسجلة مسبقًا في نفس اليوم الذي عقد فيه اجتماع طال انتظاره بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تعهدا بالعمل معًا نحو التطبيع الإسرائيلي السعودي، الأمر الذي يمكن أن يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، على حد قولهم.

وقال نتنياهو موجها حديثه لبايدن : “أعتقد أنه تحت قيادتك، سيدي الرئيس، يمكننا تحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية”، وفق لما نقلته “رويترز“.

وأضاف: “إن مثل هذا السلام سيقطع شوطا طويلا أولا نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وتحقيق المصالحة بين العالم الإسلامي والدولة اليهودية ودفع السلام الحقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين“، مشددا على إنهما يمكنهما العمل معًا لصنع التاريخ.

من جانبه، كرر جو بايدن مع نتنياهو كلمة “معا”، في إشارة إلى التزامه بجهود التطبيع، التي قال إنها لم تكن واردة قبل سنوات.