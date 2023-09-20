الملكة رانيا تكشف عن النصيحة التي وجهتها لـ رجوة آل سيف قبل الخطوبة وما تعاني منه الآن (شاهد)

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وطن- في إطار تواجدها في الولايات المتحدة للمشاركة في عدد من الفعاليات المتزامنة مع انعقاد الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حلت الملكة رانيا العبدالله ضيفة على البرنامج الأشهر “ذا توداي شو” المذاع على قناة “NBC” الأمريكية.

ونشرت الملكة رانيا اللقاء عبر صفحتها على “انستغرام“، تحدثت خلاله مع مقدمة البرنامج الإعلامية هدى قطب، تناول الكثير من القضايا الخاصة بعمل المنظمات وإطلاق المبدرات التي تحسن من حياة الناس من جميع النواحي.

وبعيدا عن الرسميات، استذكرت الملكة رانيا العبدالله النصيحة التي وجهتها للأميرة رجوة آل سيف، زوجة ابنها الأمير الحسين قبل ارتباطها بالعائلة الملكية.

نصيحة الملكة رانيا لـ رجوة آل سيف قبل الخطوبة

وقالت:”أحد الأشياء الأولى، قبل أن يعلن ابني خطوبته، أخذت رجوة جانبًا، وأول شيء أخبرتها به هو، كما تعلمون، لا يوجد شيء اسمه نسبة موافقة 100 بالمائة..سيكون لديك دائمًا أشخاص ضدك، والنصيحة التي أريد أن أقدمها لك هي: من فضلك حاولي ألا تقرأي التعليقات”.

وتابعت لهدى قطب أنها أخبرتها: “سيكون لديك شك في نفسك. ستكون هناك دائمًا سلبية، وهذه السلبية لا تتعلق بك، إنها من هذا الشخص، فهو غير سعيد في حياته الخاصة، لذا لا تحملي هذه التعاسة، فقط استمري في التركيز على ما تريدين القيام به لأنه سوف يهز ثقتك. تعتقدين أن ذلك لن يؤثر على معنوياتك، لكنه يفعل”.

وكشفت الملكة رانيا بأن زوجة ابنها “مثالية” وتخصص كل صلواتها من أجل زوجها الحسين، على حد قولها.

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الملكة رانيا تعاني من الفراغ

وخلال اللقاء، كشفت الملكة رانيا أنها تعاني من الفراغ بعد زواج أولادها وخصوصاً إبنتها إيمان لأنها أول فتاة تتزوج في العائلة، قائلة:”كان الأمر مليئاً بالعواطف، مع خليط من المشاعر بين السعادة والفخر بقوة المرأة التي تحولت إليها إيمان، وبين الحزن على رحيلها من المنزل، وكل ذلك يأتي في لحظة واحدة ولا شيء يستطيع أن يحضّرك لذلك”.

زواج الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف

وكان الأمير الحسين بن عبدالله الثاني قد تزوج من السعودية رجوة آل سيف في يونيو/حزيران الماضي في قصر زهران .

وقبل حفل زفافهما الملكي، كشف ولي العهد الأمير حسين في أحد المنتديات أنه التقى برجوة “من خلال صديق قديم من المدرسة”.

وكان قد تم الإعلان عن خطوبة الزوجين في أغسطس من عام 2022.