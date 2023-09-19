3 شهداء في مخيم جنين خلال عملية فاشلة للوصول إلى أحد قادة المقاومة (شاهد)

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وطن – نفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء الثلاثاء، عملية عسكرية غادرة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، انتهت بارتقاء 3 شهداء، وإصابة 30 آخرين على الأقل بعضهم جروحه خطيرة، بينما فشلت مهمة القوات في الوصول إلى هدفها وهو أحد قادة المقاومة في المخيم المطارد محمد أبو البهاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشهداء الذين ارتقوا في العدوان على مخيم جنين هم: محمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، ورأفت عمر خمايسة (22 عاما).

وأكدت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين.وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”

المستهدف من العملية محمد أبو البهاء القيادي في كتائب الأقصى

وقالت مصادر عبرية إنّ العملية في مخيم جنين استهدفت القيادي في كتائب شهداء الأقصى، المحرر محمد أبو البهاء، والذي نجا من محاولة الوصول إليه بعد اقتحام منزله واستهدافه بالصواريخ المحمولة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت أطراف مخيم جنين، وحاصرت منزل القيادي “أبو البهاء”.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العدوان على المخيم، الشاب أحمد عبد الكريم منصور، ووالد القيادي “ابوالبهاء” المسن المريض حسين أحمد زيدان (65) قبل أن تفرج عنه لاحقا، حيث أصيب بذبحة صدرية.

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اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات بآليات الاحتلال

وأعلنت فصائل المقاومة في مخيم جنين والتي تعمل تحت تشكيل “كتيبة جنين” العسكري، عن تصديّها للقوات المقتحِمة وتفجير عدد من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال، وقد اعترف الجيش بتضرر إحداها نتيجة تلك العبوات.

تغطية صحفية: "انفجارات واشتباكات لا تتوقف.. حال جنين هذه الأثناء". pic.twitter.com/H36eUk5c8u — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 19, 2023

وانسحبت قوات الاحتلال بعد ساعة من العملية التي فشلت فيها باعتقال أبو البهاء.

بينما أظهرت مقاطع فيديو تجمع الشبان وسط مخيم جنين بعد انسحاب جيش الاحتلال من المخيم.

وتحدثت مصادر محلية عن احتراق محول الكهرباء الرئيسي بمخيم جنين سبقه انفجارات قوية في محيط المخيم جراء العدوان الإسرائيلي.

وأظهر فيديو آخر الجنود الإسرائيليين وهم يفتحون النار على مئذنة أحد المساجد في مخيم جنين ومقطع ثالث للحظة انسحاب قوات الاحتلال.

من جهة أخرى، ارتقى الشاب يوسف رضوان برصاص الاحتلال شرق غزة خلال إثر إصابته برصاصة قناص إسرائيلي، أصابه في الرأس، خلال المواجهات على حدود شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.