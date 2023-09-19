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3 شهداء في مخيم جنين خلال عملية فاشلة للوصول إلى أحد قادة المقاومة (شاهد)

وشهيد رابع ارتقى خلال مواجهات على حدود غزة ..

كتب محمد أمين ميرة
3 شهداء في مخيم جنين خلال عملية فاشلة للوصول إلى أحد قادة المقاومة
نقل أحد المصابين في عدوان الاحتلال على مخيم جنين إلى مستشفى ابن سينا (تصوير: ثائر أبو بكر/وفا)
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وطن – نفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء الثلاثاء، عملية عسكرية غادرة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، انتهت بارتقاء 3 شهداء، وإصابة 30 آخرين على الأقل بعضهم جروحه خطيرة، بينما فشلت مهمة القوات في الوصول إلى هدفها وهو أحد قادة المقاومة في المخيم المطارد محمد أبو البهاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشهداء الذين ارتقوا في العدوان على مخيم جنين هم: محمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، ورأفت عمر خمايسة (22 عاما).

شهداء مخيم جنين
شهداء مخيم جنين من اليمين: محمود عرعراوي – محمود السعدي – رأفت خمايسة

وأكدت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين.وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا

تعزيزات عسكرية اسرائيلية تقتحم مخيم جنين
دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيّم جنين بعد تسلل قواته الخاصة

المستهدف من العملية محمد أبو البهاء القيادي في كتائب الأقصى

وقالت مصادر عبرية إنّ العملية في مخيم جنين استهدفت القيادي في كتائب شهداء الأقصى، المحرر محمد أبو البهاء، والذي نجا من محاولة الوصول إليه بعد اقتحام منزله واستهدافه بالصواريخ المحمولة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت أطراف مخيم جنين، وحاصرت منزل القيادي “أبو البهاء”.

اشتعال النار في أحد المنازل بمخيم جنين جراء استهدافه من جيش الاحتلال
اشتعال النار في أحد المنازل بمخيم جنين جراء استهدافه من جيش الاحتلال

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العدوان على المخيم، الشاب أحمد عبد الكريم منصور، ووالد القيادي “ابوالبهاء” المسن المريض حسين أحمد زيدان (65) قبل أن تفرج عنه لاحقا، حيث أصيب بذبحة صدرية.

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والد المطارد محمد أبو البهاء
والد المطارد محمد أبو البهاء بعد الافراج عنه يتلقى العلاج في مستشفى ابن سينا بجنين

اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات بآليات الاحتلال

وأعلنت فصائل المقاومة في مخيم جنين والتي تعمل تحت تشكيل “كتيبة جنين” العسكري، عن تصديّها للقوات المقتحِمة وتفجير عدد من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال، وقد اعترف الجيش بتضرر إحداها نتيجة تلك العبوات.

وانسحبت قوات الاحتلال بعد ساعة من العملية التي فشلت فيها باعتقال أبو البهاء.

بينما أظهرت مقاطع فيديو تجمع الشبان وسط مخيم جنين بعد انسحاب جيش الاحتلال من المخيم.

وتحدثت مصادر محلية عن احتراق محول الكهرباء الرئيسي بمخيم جنين سبقه انفجارات قوية في محيط المخيم جراء العدوان الإسرائيلي.

احتراق محول الكهرباء الرئيسي في المخيم خلال العداون الاسرائيلي
احتراق محول الكهرباء الرئيسي في المخيم خلال العداون الاسرائيلي

وأظهر فيديو آخر الجنود الإسرائيليين وهم يفتحون النار على مئذنة أحد المساجد في مخيم جنين ومقطع ثالث للحظة انسحاب قوات الاحتلال.

من جهة أخرى، ارتقى الشاب يوسف رضوان برصاص الاحتلال شرق غزة خلال إثر إصابته برصاصة قناص إسرائيلي، أصابه في الرأس، خلال المواجهات على حدود شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

المصدروسائل اعلام فلسطينية - وطن

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