موعد مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

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وطن- يخوض فريق ريال مدريد مباراة قوية أمام منافسه يونيون برلين، الأربعاء، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات.

وستنطلق مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين، على ميدان ملعب (سانتياغو برنابيو)، عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين

وستكون المباراة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين

وستبث مجريات لقاء مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين، على شبكة قنوات ( بين إن سبورت) الرياضية القطرية.

كما وجاء تردد القناة الناقلة لأحداث المباراة بين كلا الفريقين (beIN sport HD2)، على القمر الصناعي (النايل سات) 11084، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

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كما وسيعلق على مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين، في منافسات دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

تشكيلة ريال مدريد ضد يونيون برلين

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة أمام يونيون برلين، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

دفاع الملكي الأبيض: فرانسيسكو غارسيا، دافيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

مركز الوسط: أوريلين تشواميني، توني كروس، فالفيردي (لوكا مودريتش)، جواد بيلينغهام.

خط هجوم الفريق: رودريغو، خوسيلو.

ويتصدر ريال مدريد (الملكي)، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فريق يونيون برلين في المركز الثامن من ترتيب الدوري الألماني برصيد 6 نقاط للموسم الجاري.