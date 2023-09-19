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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات

منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2023 - 2024 لدور المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
مباريات دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات
دوري أبطال أوروبا 2023-2024
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وطن- يترقب عشاق وجماهير كرة القدم، الثلاثاء، العديد من المباريات القوية والمثيرة في افتتاح الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات.

ولعل من أبرز المباريات في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات، مواجهة برشلونة أمام رويال أنتويرب البلجيكي، وحامل اللقب فريق مانشستر سيتي والنجم الأحمر وباريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات

وجاءت جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات، كما يلي:

برشلونة X رويال أنتويرب  ( المعلق التونسي عصام الشوالي).

مانشستر سيتي X النجم الأحمر ( المعلق المصر علي محمد علي).

باريس سان جيرمان X بوروسيا دورتموند  ( المعلق المغربي جواد بده).

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مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات
مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024

أتلتيكو مدريد X لاتسيو  ( المعلق الليبي محمد بركات).

سيلتك X فينورد روتردام  (المعلق المصري أحمد فؤاد).

بورتو X شاختار دونيتسك  (المعلق التونسي نوفل الباشي).

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات

وستبث أحداث المباريات من منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات، عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة الحصرية في دول الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنطلق كافة مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر وفلسطين ودول الخليج العربي.

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا 2023

وستكون تلك المباريات بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الثامنة مساءً.

كما وستختتم منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، الأربعاء، بالعديد من المباريات المثيرة لعل أبرزها مواجهة إنتر ميلان وريال سوسيداد وريال مدريد ويونيون برلين وبايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد وغيرها.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل

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