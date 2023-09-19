مواعيد مباريات اليوم بتوقيت السعودية في الدوريات والقنوات الناقلة

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وطن- تترقب جماهير وعشاق الكرة المستديرة في كل مكان، مواجهات مباريات اليوم المثيرة والقوية في دوري أبطال أوروبا وآسيا والدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وستبدأ مواجهات مباريات اليوم من منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024 للجولة الأولى من دور المجموعات، بمباراة ميلبورن سيتي أمام فنتفوريت كوفو عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستنتهي تلك المواجهات بمباراة إنتر ميامي أمام تورونتو في الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الثانية والنصف فجر الخميس.

مواعيد مباريات اليوم بتوقيت السعودية

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، جدول مواعيد مباريات اليوم بتوقيت السعودية في كافة الدوريات الأوروبية والآسيوية، على النحو الآتي:

جيجيانغ X بوريرام يونايتد ( الواحدة ظهراً ، دوري أبطال آسيا).

ميلبورن سيتي X فنتفوريت كوفو ( الواحدة ظهراً، دوري أبطال آسيا).

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كيتشي X جيونبك هيونداي ( الواحدة ظهراً، دوري أبطال آسيا).

بانكوك غلاس X ليون سيتي ( الثالثة مساءً، دوري أبطال آسيا).

أوراوا ريد دياموندز X ووهان ثري تاونز ( الثالثة مساءً، دوري أبطال آسيا).

هانوي X بوهانج ستيلرز ( الثالثة مساءً، دوري أبطال آسيا).

الداخلية X إنبي ( الرابعة مساءً، الدوري المصري).

المقاولون العرب X بلدية المحلة ( السابعة مساءً، الدوري المصري).

سموحة X الجونة ( السابعة مساءً، الدوري المصري).

غلطة سراي X كوبنهاغن ( الثامنة إلا ربع مساءً، دوري أبطال أوروبا).

ريال مدريد X يونيون برلين ( الثامنة إلا ربع مساءً، دوري أبطال أوروبا).

نهضة الزمامرة X الجيش الملكي ( التاسعة والربع مساءً، الدوري المغربي).

بايرن ميونخ X مانشستر يونايتد ( العاشرة مساءً، دوري أبطال أوروبا).

إشبيلية X لانس ( العاشرة مساءً، دوري أبطال أوروبا).

بي إس في آيندهوفن X آرسنال ( العاشرة مساءً، دوري أبطال أوروبا).

نابولي X براغا ( العاشرة مساءً، دوري أبطال أوروبا).

ريد بول X بنفيكا ( العاشرة مساءً، دوري أبطال أوروبا).

إنتر ميلان X ريال سوسيداد ( العاشرة مساءً، دوري أبطال أوروبا).

إنتر ميامي X تورونتو ( الثانية والنصف صباحاً، الدوري الأمريكي).

القنوات الناقلة للمباريات

ومن المقرر أن تبث كافة مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم عبر شبكة قنوات ( بين إن سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستنقل كافة مباريات دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، ومباريات الدوري المصري على قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.