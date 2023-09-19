محمود كهربا غير متاح في مباريات الأهلي القادمة لهذا السبب!

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وطن- سيفتقد فريق الأهلي المصري خدمات اللاعب محمود كهربا (عبد المنعم) 29 عاماً، مهاجم المارد الأحمر الأهلاوي، خلال المباريات القادمة في منافسات الدوري المصري الممتاز، بسبب عقوبة الإيقاف الصادرة بحقه.

وسيغيب نجم الأهلي المصري كهربا عن مواجهة فريقه أمام المصري البورسعيدي، الثلاثاء، في منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على خلفية عقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 6 مباريات قادمة.

غياب محمود كهربا عن مباريات الأهلي القادمة

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، إصدارة عقوبة الإيقاف بحق اللاعب محمود كهربا لمدة 12 مباراة، بسبب نشر اللاعب فيديو له يردد فيه هتافات مسيئة للفريق التقليدي المنافس الزمالك، بعد مباراته أمام الأخير الموسم المنصرم.

كما وأعلن بعدها رئيس لجنة التظلمات في اتحاد الكرة المصري، عادل الشوربجي، تحفيض العقوبة الصادرة بحق اللاعب محمود كهربا نجم الأهلي المصري، بالإيقاف ل6 مباريات بدلاً من 12 مباراة قادمة.

وسيغيب اللاعب محمود كهربا بسبب عقوبة الإيقاف، عن مباريات المصري البورسعيدي وسيراميكا كيلو باترا والإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة وغزل المحلة.

كما وينتهي عقد محمود كهربا (عبد المنعم) مع نادي الأهلي المصري، في يونيو/ حزيران عام 2026.

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مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي

وفي سياق آخر، يخوض حامل اللقب الأهلي أولى مواجهاته في منافسات الدوري المصري الممتاز 2023-2024، أمام منافسه المصري البورسعيدي، الثلاثاء، على ملعب (برج العرب).

كما وستكون مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة)، والسعودية وفلسطين.

وكان فريق الأهلي (نادي القرن)، قد فشل في التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي 2023، بعد هزيمته أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب (الملك فهد) في المملكة العربية السعودية.