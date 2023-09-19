الثلاثاء, سبتمبر 19, 2023
الرئيسيةرياضةمحمود كهربا غير متاح في مباريات الأهلي القادمة لهذا السبب!
رياضة

محمود كهربا غير متاح في مباريات الأهلي القادمة لهذا السبب!

إيقاف محمود كهربا عن 6 مباريات قادمة مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
إيقاف محمود كهربا
محمود كهربا لاعب الأهلي المصري
- Advertisement -

وطن- سيفتقد فريق الأهلي المصري خدمات اللاعب محمود كهربا (عبد المنعم) 29 عاماً، مهاجم المارد الأحمر الأهلاوي، خلال المباريات القادمة في منافسات الدوري المصري الممتاز، بسبب عقوبة الإيقاف الصادرة بحقه.

وسيغيب نجم الأهلي المصري كهربا عن مواجهة فريقه أمام المصري البورسعيدي، الثلاثاء، في منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على خلفية عقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 6 مباريات قادمة.

غياب محمود كهربا عن مباريات الأهلي القادمة

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، إصدارة عقوبة الإيقاف بحق اللاعب محمود كهربا لمدة 12 مباراة، بسبب نشر اللاعب فيديو له يردد فيه هتافات مسيئة للفريق التقليدي المنافس الزمالك، بعد مباراته أمام الأخير الموسم المنصرم.

كما وأعلن بعدها رئيس لجنة التظلمات في اتحاد الكرة المصري، عادل الشوربجي، تحفيض العقوبة الصادرة بحق اللاعب محمود كهربا نجم الأهلي المصري، بالإيقاف ل6 مباريات بدلاً من 12 مباراة قادمة.

اللاعب محمود كهربا
نجم الأهلي المصري محمود كهربا

وسيغيب اللاعب محمود كهربا بسبب عقوبة الإيقاف، عن مباريات المصري البورسعيدي وسيراميكا كيلو باترا والإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة وغزل المحلة.

كما وينتهي عقد محمود كهربا (عبد المنعم) مع نادي الأهلي المصري، في يونيو/ حزيران عام 2026.

- Advertisement -

مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي

وفي سياق آخر، يخوض حامل اللقب الأهلي أولى مواجهاته في منافسات الدوري المصري الممتاز 2023-2024، أمام منافسه المصري البورسعيدي، الثلاثاء، على ملعب (برج العرب).

كما وستكون مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة)، والسعودية وفلسطين.

نجوم الأهلي المصري
فريق الأهلي المصري

وكان فريق الأهلي (نادي القرن)، قد فشل في التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي 2023، بعد هزيمته أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب (الملك فهد) في المملكة العربية السعودية.

المصدروطن + الاتحاد المصري لكرة القدم

اقرأ أيضاً

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي والتشكيلة والقنوات الناقلة

رياضة

اتحاد العاصمة الجزائري يُتوج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي المصري (شاهد)

رياضة

حفيظ دراجي يستفز مشجعي الأهلي المصري بعد خسارة السوبر الإفريقي

رياضة

كيف تفاعلت جماهير الأهلي المصري مع هدف كهربا الملغى (فيديو)

رياضة

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة في السوبر الأفريقي 2023

رياضة

تفاصيل عقد الفرنسي أنطوني موديست مع الأهلي المصري

رياضة

الطريقة الأسهل لحجز تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي 2023

رياضة

ميدو يهين الكرة المصرية بتغريدة صادمة.. هل يغازل أموال السعودية؟

رياضة

الأهلي يعتذر عن المشاركة في كأس السوبر المصري للأبطال لهذا السبب

رياضة

تفاصيل عقد محمد شريف بعد انتقاله إلى الخليج السعودي

رياضة

سبب رحيل سيد عبد الحفيظ عن صفوف نادي الأهلي المصري

رياضة

من هو المغربي رضا سليم لاعب الأهلي المصري الجديد هذا الصيف؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فادي خفاجة يظهر على “تيك توك” عارياً من أجل النقود! (فيديو)

القبض على قتلة هود العلوي بشقته بالقاهرة.. خادمة ربطته بها علاقة وسائق وراء الجريمة.. تفاصيل

الأزمة تتصاعد.. عبدالمجيد تبون يأمر بوقف مشروع ضخم ينفذ بالشراكة مع الإمارات

أحمد الفيشاوي في وضع مُخل مع الراقصة دينا.. ماذا يحدث؟ (شاهد)

فضيحة وزير الخارجية الصيني المقال.. علاقة غرامية وطفل غير شرعي في أمريكا

ما المبلغ الذي يخطط إيلون ماسك لفرضه على كل من يريد أن يكون لديه حساب على X؟

تشكيلة النصر ضد برسبوليس والتوقيت في دوري أبطال آسيا 2023

الملكة رانيا تحت المطر في انتظار عبور السيارات في أحد شوارع نيويورك (شاهد)

محمد السبكي يطلب من رباب ممتاز التعري أثناء التصوير.. هل تتكرر فضيحة “خالد يوسف”؟

بلاغات خاطئة عن إطلاق نار ترعب الإسرائيليين في تل أبيب وهروب جماعي (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC